Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, у Пригожина є покровителі у Кремлі.

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Партія Пригожина обслуговуватиме Путіна

Зільбер зазначив, що не варто переоцінювати заяви Пригожина. Власник вагнерівців – системна людина. Якщо він піде у політику, то створить партію, яка схожа на "ЛДПР".

Системна партія, яка буде обслуговувати інтереси путінського режиму, щоб створити видимість певного плюралізму та зібрати електорат, який незадоволений війною та перевести його в інший напрямок,

– вважає він.

На думку ізраїльського журналіста, Пригожин має покровителів у Кремлі, які хочуть використати главу ПВК "Вагнера" у певній політичній грі.

Він додав, що деякі блогери порівнюють Пригожина з опозиціонером Алєксєм Навальним. Насправді ватажок вагнерівців захищає диктаторський режим та підтримує війну проти України.

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