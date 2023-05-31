Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, у Пригожина є покровителі у Кремлі.
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Партія Пригожина обслуговуватиме Путіна
Зільбер зазначив, що не варто переоцінювати заяви Пригожина. Власник вагнерівців – системна людина. Якщо він піде у політику, то створить партію, яка схожа на "ЛДПР".
Системна партія, яка буде обслуговувати інтереси путінського режиму, щоб створити видимість певного плюралізму та зібрати електорат, який незадоволений війною та перевести його в інший напрямок,
– вважає він.
На думку ізраїльського журналіста, Пригожин має покровителів у Кремлі, які хочуть використати главу ПВК "Вагнера" у певній політичній грі.
Він додав, що деякі блогери порівнюють Пригожина з опозиціонером Алєксєм Навальним. Насправді ватажок вагнерівців захищає диктаторський режим та підтримує війну проти України.
Зільбер про майбутню партію Пригожина: дивіться відео
Останні заяви Пригожина
- Пригожин заявив російським журналістам, що якщо зараз Кремль оголосить про загальну мобілізацію, увімкне виробництво боєприпасів на повну потужність, то за 1, 5 – 2 роки Росія буцімто "дійде до Києва".
- Ватажок вагнерівців наголосив, що "мобілізацію варто розпочати вже зараз", аби росіяни підготувались до відправки в Україну та приїхали звідти у чорних пакетах.
- За його словами, такі заходи дозволять російським військовим в Україні "воювати, а не хреститись".