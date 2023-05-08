Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович. Он подчеркнул, что никакого снарядного голода у российских наемников нет.

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Единственный ресурс – наемники

Рейтерович объяснил, что наемники и ЧВК – единственный ресурс Пригожина, без которого он ничего из себя не будет представлять в современных политических играх в России. Там нужно иметь либо информационное, либо финансовое влияние, либо вот такие частные компании.

Эти заявления – элемент политической игры и желание сохранить свой ресурс на будущее, когда начнется разделение, чтобы Пригожин мог предложить свои услуги той группе, которая будет бороться за власть. С другой стороны – попытка привлечь к себе внимание и попиариться. Ибо есть определенная категория россиян, которой нравится романтика тюрем и его сленг. Он это эксплуатирует,

– проанализировал политолог.

Игорь Рейтерович о политике Пригожина и его заявлениях: смотреть видео

Противостояние продолжится

Вместе с тем, продолжится противостояние вагнеровцев и российского Минообороны. Резкие заявления Пригожина в их адрес будут звучать и дальше, поскольку это ему никто не запрещает делать. В том числе и сам Путин.

"Путину нравится внутренняя видовая борьба. Потому что он считает, что это помогает увеличить эффективность. Но она нулевая, и Путина это не волнует. Кроме того, когда они совместно деруться, у них нет времени где-то встретиться и договориться о каких-то совместных действиях. В том числе в контексте политических историй по поводу передела власти и гипотетического устранения Путина", – предположил политолог.

Заявление Пригожина: основные новости