Данилов отреагировал на бред Пригожина о "баллотировании в президенты Украины"

11 марта 2023, 23:20
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Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на бред путинского прихвостня.

По его словам, Пригожин – больной человек. Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Заявление Пригожина – признак того, что он больной человек

Данилов прокомментировал заявление Пригожина о президентстве.

Он на сегодняшний день вообще сделал совершенно странное заявление, с точки зрения человека, который должен иметь мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться,
– отметил секретарь СНБО.

По его словам, только больной человек мог такое сказать.

"Где Президент Украины, а где эти уроды, которые убивают наших граждан. Это невозможно, им никто этого не даст", - подытожил Данилов.

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Пригожин заявил, что "будет баллотироваться в президенты Украины"

Пригожин 11 марта опубликовал видео на фоне разрушенных построек. Он заявил, что решил в 2024 году "баллотироваться в президенты Украины". Основатель ЧВК "Вагнера" назвал это "политическим каминг-аутом".

"Делаю очень важное заявление, которое поразит всех россиян и вообще мир, делаю политический каминг-аут. Только что, смотря на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины в 2024 году", – заявил Пригожин.

Своими политическими конкурентами он считает пятого президента Петра Порошенко и главу государства Владимира Зеленского.

"Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо, снаряды будут не нужны", – грезит прихвостень Путина.

Следует заметить, что в американском Институте по изучению войны считают, что Пригожин может повторить судьбу российского террориста Игоря Гиркина. По словам экспертов, одно из проявлений этого – перекрытие независимого доступа к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению.

Любопытно! Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что минобороны России фактически уничтожает ЧВК "Вагнера" под Бахмутом. Ведомство хочет ликвидировать организацию Пригожина, чтобы продвинуть свою ЧВК "Патриот".
Автор: Ольга Котів