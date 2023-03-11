Данилов отреагировал на бред Пригожина о "баллотировании в президенты Украины"

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на бред путинского прихвостня.

По его словам, Пригожин – больной человек. Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Заявление Пригожина – признак того, что он больной человек

Данилов прокомментировал заявление Пригожина о президентстве.

Он на сегодняшний день вообще сделал совершенно странное заявление, с точки зрения человека, который должен иметь мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, только больной человек мог такое сказать.

"Где Президент Украины, а где эти уроды, которые убивают наших граждан. Это невозможно, им никто этого не даст", - подытожил Данилов.

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Пригожин заявил, что "будет баллотироваться в президенты Украины"

Пригожин 11 марта опубликовал видео на фоне разрушенных построек. Он заявил, что решил в 2024 году "баллотироваться в президенты Украины". Основатель ЧВК "Вагнера" назвал это "политическим каминг-аутом".

"Делаю очень важное заявление, которое поразит всех россиян и вообще мир, делаю политический каминг-аут. Только что, смотря на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины в 2024 году", – заявил Пригожин.

Своими политическими конкурентами он считает пятого президента Петра Порошенко и главу государства Владимира Зеленского.

"Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо, снаряды будут не нужны", – грезит прихвостень Путина.

Следует заметить, что в американском Институте по изучению войны считают, что Пригожин может повторить судьбу российского террориста Игоря Гиркина. По словам экспертов, одно из проявлений этого – перекрытие независимого доступа к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению.