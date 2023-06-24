Живут на планете розовых пони: как реагирует общество, армия и "элиты" на мятеж Пригожина

Евгений Пригожин заявил о начале гражданской войны в России. Есть все шансы, что он действительно может дойти до Москвы. Россияне, руководство страны, армия и так называемые "элиты" по-разному относятся к внезапному мятежу. И большинство из них поддерживает Пригожина.

Об этом 24 Каналу отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он объяснил может ли российская армия остановить Пригожина по приказу Путина.

Смотрите также Военный переворот или пиар-акция Пригожина: происходящее в России

"Процитирую Стрелкова, который пишет, что российское руководство находится на планете розовых пони. Живут в реальности, которую сами себе создали. Поэтому думаю то, что сейчас происходит, они понимают, как и большинство населения – для них это шок", – сказал он.

Мотивация для Пригожина

В России вагнеровцев – бывших заключенных и насильников – постоянно героизировали, отметил Иван Ус. И сейчас в тамошнем обществе дилемма: как относиться к ним и всем происходящим событиям.

А вот среди российских военных Евгений Пригожин за последние месяцы получил неплохой "имидж". Может, идея подарить Россию без олигархов и богачей стала для него своеобразной мотивацией.

"Поэтому, когда сейчас российская армия получает приказ остановить Пригожина, не думаю, что она будет это делать. Риторика Пригожина была популярна среди Z-публики, которая с одной стороны поддерживает войну, а с другой недовольна тем, как все происходит. Пригожин для них тот, кто может что-то сделать", – сказал он.

Иван Ус о событиях в России и действиях Пригожина: смотреть видео

"Элиты" поддерживают вагнеровца

Война, то есть проигрыш в ней, уничтожает не только Россию, но и убивает состояние тамошних олигархов. Они понимают куда все скатывается и стремятся к окончанию. Но при этом четко осознают – пока у власти Путин, этого не произойдет.

Они боятся открыто выступить против него и ищут человека, который мог бы это сделать. Не исключаю, что шли переговоры как раз между многими российскими бизнесменами и окружением Пригожина, что "мы готовы сотрудничать",

– добавил Иван Ус.

Переворот в России: основные новости