Игры Z-патриотов: кому поручили главную роль

16 января я комментировал снятие с должности командующего так называемой "СВО" генерала армии Суровикина. Главное, что я прибавил бы к этому тексту сегодня – недофюрер потерял контроль над конфликтом, который он сознательно породил год назад. Как он это сделал – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Зимой я писал: "Основные итоги прошедшей недели. Две конфликтующие группы российских военных преступников – генеральская корпорация и уголовная корпорация – не смогли разрешить свой спор в ту или иную сторону и ненавидят теперь друг друга еще с большей силой. Война сук и воров будет продолжена.

По завету Ленина война империалистическая перерастает – нет, не в гражданскую войну (для этого в России просто нет достаточного количества граждан), а в войну мафиозную. А вот количество мафиозных группировок возрастает постоянно. Как грибы после дождя появляются новые ЧВК. Их уже более десятка (включая ЧВК министра обороны Шойгу). Они не нужны для войны с Украиной. Создающие их акторы, обладающие собственными силовыми ресурсами, и не собираются вечно воевать с Украиной. Они, так же как и Пригожин, и Герасимов, понимают, что война с Украиной проиграна. Они разминают свои мускулы и меряются своими членами (как замечательно сказал об этом сам Пригожин) в предчувствии гражданской мафиозной войны за власть и громадную собственность, которая останется бесхозной на развалинах путинской клептократии".

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Пригожин – фронтмен операции

Теперь я хочу добавить, что Владимир Путин решил повесить всю ответственность за поражение в войне на генералитет. Пригожин сегодня выполняет уже не его заказ. Ну хотя бы потому, что своим звериным чутьем он осознает, что ему это невыгодно. Ни как бизнесмену, ни как главарю бандформирования.

Дело не в как бы случайно проброшенной им ремарке о счастливом дедушке, законченном чудаке. Нужно быть действительно законченными чудаками, чтобы не услышать, что именно орет и хрипит городу и миру этот достаточно характерный для крутых поворотов русской истории харизматический персонаж:

"Не мы придумали (а кто же именно, интересно?) эту спецоперацию и развязали безмозглую педерастическую братоубийственную войну. Не мы по-хамски прошлись сапогами по всей территории Украины. Не мі про*рали под Киевом, Сумами, Черниговом, Харьковом, Херсоном. Мы пришли спасать родину, когда она нас позвала. Мы освободили Артемовск, а минобороны снова его про*рет. Шойгу и Герасимов должны будут застрелиться, или мы повесим их на Красной площади.

Дети элиты жируют, а у простых людей дети приходят в цинке, разорванные на куски. Как в 1917 году, все закончится революцией. Солдаты порвут жопу тем, кто их бросил в эту трагедию. Наступит Варфоломеева ночь.

Украинцы же будут восстанавливать свои границы до 2014 года и сделают это легко".

Корпус последних ярких выступлений Пригожина – не заказ Путина, это эффективно реализуемая многоходовая ИПСО, ставящая своей целью подготовить население России к неизбежному поражению в войне (возвращение к границам 1991 года). "Человек из народа" Пригожин – исключительно удачный выбор для фронтмена этой операции, но осуществляет ее коллектив людей, обладающих не меньшими, чем у Пригожина, силовыми и финансовыми ресурсами.

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Их мотивация — удержать власть и огромную собственность, которыми они обладают в стране, и после ее поражения в войне. Более того, даже увеличить и то и другое в результате черного передела собственности национал-предателей, назначенных виновниками поражения.

Неслучайны поэтому и пугачевско-ленинские призывы Пригожина "драть жопы жирующим на Рублевке". Драть жопы обязательно будут, но исключительно по заранее утвержденному комитетом национального спасения списку. Кстати, поместье жирующей семьи Пригожина в Санкт-Петербурге не уступает в своей безвкусной роскоши наиболее вызывающим рублевским образцам.

Как россиянам объясняют идею капитуляции

Пригожину доверено сыграть уникальную роль во всей этой операции. 30 миллионов российских военнообязанных с облегчением и чувством глубокого удовлетворения встретят первый декрет новой власти – отмена путинского указа о мобилизации – и навсегда останутся ее страстными сторонниками. С ними нет проблем.

Однако примерно 10% населения – это ярые "Z-патриоты" и чокнутые российские фашисты. Как им продать идею поражения и сохранить при этом власть? Вот здесь и незаменимый Пригожин. Все это полукриминальное быдло видит в нем своего, с восхищением принимает антиэлитный поток сознания бандита-миллиардера, жадно "прячет" его "настоящую правду". И эта "правда" тактично и бережно подводит их к идее капитуляции.

В конце пути он торжественно объявит им, что публичная казнь предателей родины Шойгу и Герасимова стала исторической победой русского духа в нашей третьей отечественной войне против интервенции 60 государств: англосаксов и их сателлитов. Мол, и родину мы сохранили, и ядерное оружие, слава Богу, не понадобилось.

Коллективный Пригожин уже успел в этом успокоить собственное население и Запад, видимо. Его очень понятный "простонародный" пассаж о недопустимости применения ядерного оружия – первый внешнеполитический сигнал "новых" российских властей urbi et orbi: "Мы не чокнуты".

Так на кого или вместе с кем работает Пригожин? Первой напрашивается кандидатура Юрия Ковальчука, ближайшего друга Путина. Это геополитический гуру российского президента, навязавший ему дерзкий замысел о том, чтобы одним броском костей переиграть мировую историю – взять реванш над Западом за поражение СССР в III мировой (холодной) войне. Теперь, когда большой план Ковальчуков провалился, бессмысленно цепляться за какие-то кусочки украинской территории. "Друг" Путин потерял для него свою сакральную ценность инструмента для уничтожения ненавистного Запада.

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Да, Ковальчук окажется незаменимым, когда нужно будет убеждать Путина подписать необходимые указы о кадровых назначениях. Но на первых ролях нужны институциональные фигуры, способные непосредственно отдавать приказы силовым структурам. Тем более что операция вступает, пожалуй, в практическую стадию.

Третий коллективный актер – кто он?

Пригожин уже озвучил имена завербованных им генерала армии и полковника, которые должны возглавить армию, и календарные рамки их назначений. Пригожин откуда-то точно знает (не от украинцев ли?), что до 10 июня ЧВК "генеральный штаб России" выявит свою неспособность эффективно заменить в Бахмуте подразделения ЧВК "Вагнера" и вновь прос*ет уже освобожденный Пригожиным Бахмут.

Просматривается рядом с Ковальчуком и Пригожиным третий коллективный актер, которого я бы назвал ГКГБ – глубинный КГБ. (Конечно, к этому органу не имеет никакого отношения городской дурачок Патрушев, рассказывающий во всех студиях, как ядерный гриб из Хмельницкого приближается к Варшаве. Еще один счастливый дедушка и законченный чудак, он искренне верит в этот бред и даже не догадывается, что Россия проиграла войну.)

Очевидно, ГКГБ стремится сейчас установить контроль над армией и, прежде всего, ее ключевыми для удержания власти структурами: силами специальных операций и главным управлением генштаба.

Не все, конечно, Z-патриоты очарованы Пригожиным или сами пришли к горькому для них выводу о неизбежности поражения. Есть свои непримиримые во всех силовых структурах, а в минобороны многие, начиная с самых главных, просто не хотят пассивно ждать заранее объявленной децимации. Они могут соорганизовываться, мобилизоваться, прорваться к своему господину, открыть ему глаза на вероломного злодея, получить мандат на внеплановую ликвидацию.

В общем, у всех вооруженных московитов будет чем заняться как раз в момент развертывания решающего украинского контрнаступления.

Порядок действий продуман, а конец пути – неотвратим. Место встречи проигравших во внутренних разборках изменить нельзя. Красная площадь. Лобное место. Работайте, братья!