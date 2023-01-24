Пригожин "оделся в костюм Путина", он большая проблема для диктатора, – экс-сотрудник КГБ

Евгений Пригожин – это огромная политическая проблема для Владимира Путина. Глава ЧВК "Вагнера" фактически "надел костюм" Путина.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, Пригожин стал претендовать на место диктатора.

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Пригожин "оделся в костюм" Путина. При чем Путин - это дед из бункера, а Пригожин - крутой зек, показывающий, что у него есть деньги, армия, влияние, и вообще он претендует сменить этого "старого Акелу". "Молодой волк" должен его убить и сесть на его место", – объяснил Жирнов.

Пригожина поставили на место

По мнению экс-сотрудника КГБ, Пригожин является человеком, который очень любит публичность, умеет работать с камерами и журналистами. Но он очень сильно "раскрутился" и забыл, кто он такой.

Помните, "достали из холодильника" какого-то "вора в законе", который сказал, что Пригожина "опустили" на зоне, потому что он был молодым, хорошеньким, его использовали как девочку по вызову. Это был заказ Кремля, чтобы показать ему "Сильно не зарывайся",

– напомнил Сергей Жирнов.

Военные могут сдать Пригожин ВСУ

Экс-сотрудник КГБ считает, что Пригожин наплодил себе много врагов среди армейских чиновников.

"Надо быть полным идиотом, чтобы наезжать на армию, с которой ты вместе воюешь на передовой и от которой твои бойцы зависят на 100%. Артподдержка, танки, авиация, снабжение – это армия. Он поставляет мясо, но остальное делает армия", – считает Жирнов.

Поэтому, по словам экс-сотрудника КГБ, он не удивится, если в следующий раз, когда Пригожин приедет на передовую, то армия просто сольет ВСУ его координаты и туда прилетит HIMARS.

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