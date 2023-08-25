С удовольствием сыграл роль, – политолог допустил значение Лукашенко в истории с Пригожиным

Александр Лукашенко заявил, что якобы не давал "гарантии безопасности" Евгению Пригожину после попытки мятежа. Хотя ранее самопровозглашенный президент Беларуси говорил, что "гарантии безопасности, как Путин пообещал, были предоставлены". Но белорусский диктатор – пешка.

Об этом 24 Каналу заявил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Лукашенко каждый раз отрабатывает разные технические задачи.

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Политолог отметил, что многие источники свидетельствуют о том, что белорусский диктатор не играл первой скрипки в переговорах с главой ЧВК "Вагнера".

Однако нужен был публичный человек, который может взять эти переговоры и сказать всем, что именно он их провел. Мол, все, чтобы те люди, которые их действительно вели, не получили дополнительного политического веса.

Известный человек с большой узнаваемостью. Он с удовольствием сыграл эту роль, что он со всеми встретился, 5 раз звонил Пригожину. 4 раза он послал его, а в пятый раз перезвонил,

– сказал исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Служба Путину

Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси пытался использовать Пригожина и ЧВК "Вагнера" исключительно в собственных интересах. Скорее всего, Лукашенко хотел, чтобы вагнеровцы учили его совершенно недееспособную армию. Ведь белорусскому диктатору было мало просто перебазирования вагнеровцев в его страну.

"Он может любую критическую дыру или провокацию заткнуть этими вагнерами", – сказал Алексей Буряченко.

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Лукашенко получил свои политические баллы. Мол, он якобы надо Владимиру Путину и тот с ним даже советуется. Также самопровозглашенный президент Беларуси пытался интерпретировать, что он вроде бы что-то означает для российского диктатора.

"Ничего он для Путина не означает. Никакой важности он для Путина не имеет. Ему в секунду находят замену и все. Поэтому Лукашенко и пытается любую службу для Путина послужить и быть полезным в максимальном количестве случаев", – добавил политолог.

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