Основной версией может быть взрыв на борту, который привел к разрушению самолета и последующей гибели пассажиров, экипажа. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что отвергает версию с топливом.

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"Внешнее влияние – допустим, удар ракетой – возможно. В принципе, тоже может привести к такого рода разрушениям", – сказал Свитан.

Однако военный эксперт считает, что россияне прекрасно понимают, чем может завершиться удар ракеты ЗРК по гражданскому самолету, кто бы там ни находился. Мол, такую команду сложно дать и выполнить.

Теоретически это может быть. Из практики, вероятнее всего, заложение бомбы на борту самого самолета,

– считает полковник ВСУ в запасе.

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