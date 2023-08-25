Та основною версією може бути вибух на борту, який призвів до руйнування літака та подальшої загибелі пасажирів, екіпажу. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що відкидає версію з паливом.

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"Зовнішній вплив – припустимо, удар ракетою – можливий. В принципі, теж може призвести до такого роду руйнувань", – сказав Світан.

Однак, військовий експерт вважає, що росіяни прекрасно розуміють, чим може завершитися удар ракети ЗРК по цивільному літаку, хто б там не перебував. Мовляв, таку команду складно дати та виконати.

Теоретично, це може бути. З практики, найімовірніше, закладання бомби на борту самого літака,

– вважає полковник ЗСУ в запасі.

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