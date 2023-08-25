Та основною версією може бути вибух на борту, який призвів до руйнування літака та подальшої загибелі пасажирів, екіпажу. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що відкидає версію з паливом.
До теми Падіння літака і загибель Пригожина: все, що відомо про катастрофу з вагнерівцями
"Зовнішній вплив – припустимо, удар ракетою – можливий. В принципі, теж може призвести до такого роду руйнувань", – сказав Світан.
Однак, військовий експерт вважає, що росіяни прекрасно розуміють, чим може завершитися удар ракети ЗРК по цивільному літаку, хто б там не перебував. Мовляв, таку команду складно дати та виконати.
Теоретично, це може бути. З практики, найімовірніше, закладання бомби на борту самого літака,
– вважає полковник ЗСУ в запасі.
Які можливі версії авіакатастрофи літака Пригожина: дивіться відео
Загибель Пригожина: що відомо
- Бізнес-джет Євгенія Пригожина впав 23 серпня у Тверській області Росії. Він прямував із Санкт-Петербурга у Москву.
- Унаслідок авіакатастрофи загинуло 10 людей – члени екіпажу та пасажири. Серед них і глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.
- За попередніми даними, судно могли збити із ЗРК С-300. Або літак вибухнув через бомбу, яка була закладена всередині.
- У Пентагоні зазначили, що главу ПВК "Вагнера", найімовірніше, дійсно вбили. Міністерство оборони США розглядає версію, що літак розбився після того, як на його борту стався вибух.
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що після загибелі "кухаря Путіна", ПВК "Вагнера" можуть знищити. А усіх вагнерівців можуть перевести в інші приватні військові компанії.