Как повлияет гибель Пригожина на ЧВК "Вагнера": в британской разведке дали оценку

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в России 23 августа. Такое событие чревато для всех наемников этой частной военной компании.

Об этом рассказали представители разведки Великобритании в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В ведомстве подчеркнули, что теперь после смерти Пригожина его приспешники будут пытаться найти себе нового лидера, передает 24 Канал.

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Какое влияние будет иметь смерть Пригожина на вагнеровцев

В британской разведке отметили, что гибель Пригожина с высокой долей вероятности окажет глубокое дестабилизирующее влияние на ЧВК "Вагнера". Ведь теперь его приспешникам будет трудно найти себе "нового хозяина".

Его личные качества, такие как гиперактивность, дерзость, стремление к результату и чрезвычайная жестокость, пронизывали ЧВК "Вагнера", и вряд ли любой другой преемник мог бы сравниться с ним,

– сказали в ведомстве.

Представители разведки также напомнили, что Пригожин погиб ровно через 2 месяца после того, как произошел его печальный мятеж в России. В то же время в ведомстве нет окончательных доказательств того, что Пригожин был на борту, ведь известно, что он принимает исключительные меры безопасности.

"Однако существует большая вероятность того, что он действительно мертв", – подчеркнули в разведке.

Они также подчеркнули, что такой "кризис в лидерстве" усилился также и сообщениями, что основатель и полевой командир вагнеровцев Дмитрий Уткин и начальник логистики Валерий Чекалов также погибли. Поэтому сейчас у ЧВК "Вагнера" нет объективного лидера.

Пригожин погиб в авиакатастрофе: последние новости

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что спецслужбам Соединенных Штатов понадобится время, чтобы подтвердить смерть лидера вагнеровцев. Он также заверил, что США не причастны к гибели Евгения Пригожина.

В то же время в Пентагоне сказали, что, скорее всего, Пригожина действительно убили. Так, Минобороны США рассматривает возможность того, что самолет разбился после взрыва на борту, убив всех пассажиров.

Также в американском Институте изучения войны заметили, что после смерти Пригожина ЧВК "Вагнер", вероятно, будет ликвидирована. А всех наемников переведут в другие частные военные компании.