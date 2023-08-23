В предвкушении мятежа: все силовые службы Ростова и Белгорода подняты по тревоге, – росСМИ

После того, как в России подтвердили гибель руководителя террористов "Вагнера" Евгения Пригожина, в Ростове-на-Дону довольно неспокойно. Там всех силовиков подняли по тревоге.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал. Вероятно, россияне опасаются нового мятежа, который может повлечь за собой гибель Пригожина и руководства террористической организации "Вагнера".

Обратите внимание Падение самолета Пригожина: Росавиация подтвердила, что глава ППК "Вагнера" находился на борту

В Ростове боятся нового мятежа вагнеровцев

Все силовые структуры Ростова-на-Дону подняли по тревоге – полицию, росгвардию и другие. Более того, вызывают на работу даже тех, кто в отпуске. Очевидно, в России очень боятся, что гибель Евгения Пригожина может повлечь за собой новый мятеж, который на этот раз не возглавит главарь вагнеровцев, но он станет его причиной.

Следует заметить, что Ростов-на-Дону во время предыдущего мятежа вагнеровцы взяли за считанные часы. И это при том, что наемники Пригожина более 200 суток пытались захватить город Бахмут, который в разы меньше Ростов с населением более миллиона человек.

Неспокойно также и в Белгородской области. Хотя во время предыдущего мятежа вагнеровцы не захватили Белгород, но все же все службы города также подняли по тревоге.

Пригожина ликвидировали, а Путин, вероятно, убегает на Валдай

23 августа самолет, принадлежавший руководителю "Вагнеровцев", разбился в Тверской области России. На борту находились 10 человек, среди которых руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин, личная охрана и 3 члена экипажа. Все погибли.

Версий трагедии 2 – взрыв на борту самолета и попадание ракет российской ПВО. Интересно, что российские пропагандисты уже пытаются придумать версии о якобы причастности Украины к событиям, в частности, обвиняют наше государство в подложении взрывчатки на самолет.

Между тем, на фоне вероятного обострения из-за ликвидации Пригожина, российские СМИ сообщили о том, что Владимир Путин сбежал на собственном чартере на Валдай. Интересно, что диктатор исчез и во время мятежа, который возглавлял Пригожин, а переговоры с вагнеровцами проводил самопровозглашенный президент Лукашенко.