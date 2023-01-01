"Патер нет": Пригожин сам показал переполненные телами вагнеровцев подвалы под Бахмутом
Источник:Денис Казанский
Подразделения ППК "Вагнер" привлечены к боевым действиям в Украине. Именно муртады Евгения Пригожина штурмуют украинский Бахмут.
В России любят говорить, что "потер нет", однако реальность совсем другая. Украинские военные неоднократно сообщали о том, что под Бахмутом оккупанты понесут серьезные потери.
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Пригожин показал ликвидированных вагнеровцев
Основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин и сам подтвердил мощные потери своих боевиков. Но еще раз продемонстрировал, что ему безразлично личный состав.
Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Российские СМИ подали это как память "героев".
На кадрах с места, где хранят тела 200-х вагнеровцев, видно, что Пригожин прошел мимо тела, демонстративно перекрестился и выдал, что контракт ликвидированных оккупантов "закончился".
"Их контракт закончился. Уедут домой через неделю", – заявил Пригожин.
В России их ждут "почести"
Также на кадрах видно, что погибших вагнеровцев на войне в Украине немало. Тела боевиков лежали в черных пакетах в каком-нибудь подвале. Осматривая это помещение повар Путина, указывая на 200-х, заявил, что их "с уважением" положат в цинк и отправят домой.
Затем он направился наблюдать, как двое "вагнеровцев" выгружают "двухсотых" и во время этого занятия поздравил их с Новым Годом.
Визит Пригожина к 200-м вагнеровцам: смотрите видео
Мощная реакция Стерненко
Украинский блогер и активист Сергей Стерненко высказался по поводу визита Пригожина в ликвидированные вагнеровцы. Он подчеркнул, что повар Путина сам же показывает, что ожидает всех его боевиков в Украине.
Пригожин феерический урод, конечно. Он лично показывает, что ждет вагнеровцев в Украине, и снимает видео с горами трупов его наемников,
– заметил Стерненко.