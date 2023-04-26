Получает рекордные контракты по минобороны России, – ISW оценил отношения Пригожина и Шойгу

Несмотря на споры Пригожина и Шойгу, компании главаря вагнеровцев получают рекордные контракты с российским минобороны. Кроме того, в апреле в Бахмут внезапно поступили артиллерийские боеприпасы.

Аналитики отмечают, что Пригожин опроверг оценку ISW от 22 апреля об ограниченных улучшениях отношений ЧВК "Вагнера" с российским военным командованием в преддверии предстоящего контрнаступления ВСУ. Однако де-факто все указывает на противоположное.

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"Пригожину необходимо сохранить благосклонность и поддержку Кремля"

Ранее ISW оценивало, что российское военное командование могло частично исправить свои напряженные отношения с Пригожиным, чтобы убедить Путина прекратить наступательные операции в преддверии запланированного украинского контрнаступления.

Аналитики также наблюдали резкое изменение в характере публичного взаимодействия вожака вагнеровцев с минобороны и Кремлем еще в начале апреля. Пригожин сказал, что оценка ISW якобы является "фейком", отметив, что он якобы "не променяет амуницию для своих ребят даже на дружбу с богом".

Однако постоянные заявления о неприязни к военному руководству противоречат изменению риторики Пригожина, а также внезапному поступлению артиллерийских боеприпасов после "месяцев голода" в Бахмуте, отмечают в Институте изучения войны.

РосСМИ сообщили, что компании Пригожина получили рекордный доход в 2022 году по контрактам с минобороны, несмотря на его спор с Шойгу. Пригожин неоднократно признавал сотрудничество с войсками, подчиненными минобороны, и получает мобиков для усиления своих флангов. Кроме того, аналитики предполагают, что Песков заявлял, что его сын воевал вместе с вагнеровцами, возможно, для повышения и демонстрации лояльности "повара" Путина к Кремлю.

Все эти факторы указывают на то, что Пригожину, вопреки его заявленной независимости и гордости, необходимо сохранить благосклонность и поддержку Кремля и Минобороны России, чтобы поддерживать свои операции,

– подчеркнули в ISW.

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Пригожин может иметь покровителя в минобороны

Ранее в ISW сообщали, что Пригожин недавно заговорил о якобы необходимости завершения войны, потому что такие действия Кремля пойдут на пользу государству-агрессору. Более того, основатель ЧВК "Вагнера" мог найти "покровителя" в российском минобороны, поддерживающего временное замораживание боевых действий.