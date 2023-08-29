Пригожина наградили как кремлевского чиновника: ВВС нашла тайный приказ Путина

Евгений Пригожин, как оказалось, имел много наград, но носил только звезду героя России. Впрочем, официально Кремль сообщал только о трех наградах.

Во время обыска после попытки мятежа силовики нашли у Пригожина более десяти государственных наград – по крайней мере, так писали российские пропагандистские СМИ. Еще одну медаль российская служба ВВС нашла в тайном указе Путина о награждении "работников Управления делами президента".

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Как бывший зэк оказался в наградном списке

Порой Кремль благодарит своих пособников за верную службу не только земельными участками или хлебными местами, но и государственными наградами.

На сайте Кремля и на портале официального опубликования правовых актов есть только три президентских указа о награждении Пригожина – речь о двух орденах и медали.

Впервые Путин открыто наградил Пригожина в 2004 году – медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени. Пригожин принимал президента с его высокопоставленными гостями в своем плавучем ресторане News Island. Путин также отмечал свои дни рождения и наблюдал за петербургским праздником выпускников "Красные паруса", который спонсировал банк "Россия" друга президента Юрия Ковальчука.

В 2008 году Пригожин получил орден Дружбы от президента Дмитрия Медведева – в том году бизнесмен построил для спецмероприятий новое судно с тонированным стеклом и крышу кабриолета, раскрывающуюся вроде верхней палубы. "Красные паруса" с Ковальчуком, тогдашним губернатором Валентиной Матвиенко и своими сокурсниками на судне праздновал Медведев.

В 2014 году, вскоре после аннексии Крыма и создания Пригожиным ЧВК "Вагнер", Путин наградил его орденом "За заслуги перед Родиной" IV степени. Это был последний опубликованный указ о награждении предпринимателя.

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За что такая честь

Официальный повод – "трудовые успехи" и "многолетняя добросовестная работа". Но журналисты нашли еще один – тайный – приказ о награждении Пригожина. Говорят, что он восполняет пробел в цепочке наград.

По правилам, утвержденным Путиным, награды "За заслуги перед Отечеством" должны вручаться человеку от низшей степени до высшей. Поскольку низшую степень (медаль II степени) Пригожин получил в 2004 году, а более высокую (орден IV степени) в 2014-м, между ними ему должны были вручить медаль I степени. И он получил ее по приказу Путина в 2006 году.

Приказ был подписан 30 октября 2006 года за номером 1199, но официально не опубликован (как и некоторые из других, подписанных в тот же день). Нигде не указано, что он для служебного пользования. Опираясь на название приказа – "О награждении государственными наградами РФ работников Управления делами президента", – журналисты делают вывод, что он касается только этого ведомства.

Награды тогда получили управляющий делами президента Владимир Кожин и еще семнадцать чиновников. А также генеральный директор компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" Евгений Пригожин.

Пригожин на тот момент был также стопроцентным владельцем "Конкорда" и не мог законно работать в управлении делами президента. Ведь чиновникам запрещалось осуществлять предпринимательскую деятельность.

Название приказа означает, что либо у Пригожина была какая-то скрытая должность в Управлении делами президента, либо просто его фамилию закинули заодно в список награждаемых, чтобы не писать для него отдельный приказ,

– прокомментировали этот случай юристы.

Еще несколько интересных фактов о наградах Пригожина

Журналисты обращают внимание на еще одну особенность тайного указа Путина N1199: все награжденные получили свои награды не за абстрактные успехи в работе, а за "большой вклад" в конкретное мероприятие – подготовку и проведение саммита G8 в Петербурге.

Встреча "большой восьмерки" проходила в России единственный раз в ее истории – Путин тогда принимал в своей резиденции "Дворец конгрессов" глав США, Великобритании, Канады и Японии. А сейчас эти страны признаны Россией недружественными.

Пригожин на саммите 2006 года лично обслуживал Путина и президента США Джорджа Буша во время ужина президентов с супругами на даче Линдстрема рядом с Константиновским дворцом президента. Особняк Линдстрема реконструировал на саммите друг Путина – президент Балтийской медиагруппы Олег Руднов. Он также нашел и отремонтировал "Запорожец", который якобы принадлежал Путину в молодости, – президент демонстрировал авто иностранным гостям. Но Руднова, например, в отличие от Пригожина, Путин в указе за саммит не наградил.

Путин и Джордж Буш, 2006 год, саммит G8. Позади – Евгений Пригожин / AP

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А экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что Пригожин все понял, когда падал в самолете. Джонсон уверен: последние мысли главаря ЧВК "Вагнер" были о своем убийце Путине.

По правилам отдания военных почестей во время похорон героя России, его ордена и медали должны нести на подушечках военные. Будет ли так на похоронах вожака вагнеровцев?