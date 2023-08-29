Під час обшуку після спроби заколоту силовики знайшли в Пригожина понад десять державних нагород – принаймні так писали російські пропагандистські ЗМІ. А ще одну медаль російська служба ВВС знайшла у таємному указі Путіна про нагородження "працівників Управління справами президента".

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Як колишній зек опинився у нагородному списку

Часом Кремль дякує своїм посіпакам за вірну службу не тільки земельними ділянками чи хлібними місцями, а й державними нагородами.

На сайті Кремля та на порталі офіційного опублікування правових актів є лише три президентські укази про нагородження Пригожина – мова про два ордени та медаль.

Вперше Путін відкрито нагородив Пригожина у 2004 році – медаллю ордену "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня. Пригожин на той час приймав президента з його високопоставленими гостями у своєму плавучому ресторані News Island. Путін також відзначав там свої дні народження та спостерігав за петербурзьким святом випускників "Червоні вітрила", яке спонсорував банк "Росія" друга президента Юрія Ковальчука.

У 2008 році Пригожин отримав орден Дружби від президента Дмитра Медведєва – того року бізнесмен побудував для спецзаходів нове судно з тонованим склом і дах кабріолету, що розкривається на зразок верхньої палуби. "Червоні вітрила" з Ковальчуком, тодішнім губернатором Валентиною Матвієнко та своїми однокурсниками на судні святкував Медведєв.

2014 року, невдовзі після анексії Криму та створення Пригожиним ПВК "Вагнер", Путін нагородив його орденом "За заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня. Це був останній опублікований указ про нагородження підприємця.

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За що така честь

Офіційний привід – "трудові успіхи" та "багаторічна сумлінна робота". Але журналісти знайшли ще один –таємний – наказ про нагородження Пригожина. Кажуть, що він заповнює прогалину у ланцюжку нагород.

За правилами, затвердженими Путіним, нагороди "За заслуги перед Батьківщиною" мають вручатися людині від нижчого ступеня до вищого. Оскільки нижчий ступінь (медаль II ступеня) Пригожин отримав у 2004 році, а більш високий (орден IV ступеня) у 2014-му, між ними йому мали вручити медаль І ступеня. І він отримав її за наказом Путіна у 2006 році.

Наказ було підписано 30 жовтня 2006 року за номером 1199, але офіційно не опубліковано (як і деякі з інших, підписаних того ж дня). Ніде не вказано про те, що він для службового користування. Спираючись на назву наказу — "Про нагородження державними нагородами РФ працівників Управління справами президента", – журналісти роблять висновок, що він стосується лише цього відомства.

Нагороди тоді отримали керівник справами президента Володимир Кожин і ще сімнадцять чиновників. А також генеральний директор компанії "Конкорд Менеджмент та Консалтинг" Євген Пригожин.

Пригожин на той момент був також стовідсотковим власником "Конкорду" і не міг законно працювати в управлінні справами президента. Адже чиновникам заборонялося здійснювати підприємницьку діяльність.

Назва наказу означає, що або у Пригожина була якась прихована посада в Управлінні справами президента, або просто його прізвище закинули заодно в список нагороджуваних, щоб не писати для нього окремий наказ,

– прокоментували цей випадок юристи.

Іще декілька цікавих фактів про нагороди Пригожина

Журналісти звертають увагу на ще одну особливість таємного указу Путіна N1199: усі нагороджені здобули свої нагороди не за абстрактні успіхи у праці, а за "великий внесок" у конкретний захід –підготовку та проведення саміту G8 у Петербурзі.

Зустріч "великої вісімки" проходила в Росії єдиний раз у її історії – Путін тоді приймав у своїй резиденції "Палац конгресів" очільників США, Великої Британії, Канади та Японії. А зараз ці країни визнані Росією недружніми.

Пригожин на саміті 2006 року особисто обслуговував Путіна та президента США Джорджа Буша під час вечері президентів із подружжям на дачі Ліндстрема поряд із Костянтинівським палацом президента. Особняк Ліндстрема реконструював до саміту друг Путіна – президент Балтійської медіагрупи Олег Руднов. Він також знайшов і відремонтував "Запорожець", який нібито належав Путіну в молодості, –президент демонстрував авто іноземним гостям. Але Руднова, наприклад, на відміну Пригожина, Путін в указі за саміт не нагородив.

Путін і Джордж Буш, 2006 рік, саміт G8. Позаду – Євген Пригожин / AP

Це цікаво! За правилами віддання військових почестей під час поховання героя Росії, його ордени та медалі мають нести на подушечках військові. Чи ж буде так на похороні ватажка вагнерівців?

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