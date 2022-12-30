Пригожин стал "человеком года", правда, существенный один нюанс

Международная неправительственная организация присудила "повару Путина" Евгению Пригожину звание "человек года". Однако есть "но", которое, очевидно, не очень понравится предводителю ЧВК "Вагнер".

Пригожин известен тем, что является одним из самых верных псов Путина и руководит "элитным" батальоном вагнеровцев, которые каждый день гибнут на войне в Украине. В четверг, 29 декабря, стало известно, что организация OCCRP, расследующая коррупцию и преступность, наградила его "почетным" званием.

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Как Пригожин стал главным преступником года

Сначала может показаться, что это абсурд – награждать террориста таким званием, однако если разобраться, то тот титул, который предоставили Пригожину, ему подобает, как никому. Собственно, OCCRP объявила главаря "Вагнера" "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция".

Евгений Пригожин в этом году стал живым символом ужаснейших явлений России. Грязные деньги, первоначальное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед российским законом — все одобряемые государством производные коррупции объединяются в его фигуре,

– отмечено в сообщении OCCRP.

В то же время, один из представителей организации сказал, что "повар Путина" заслужил эту награду потому, что углублял существующую в России коррупцию и помогал кремлевскому диктатору укреплять свой деспотический режим.

Где вагнеровцы – там нарушение прав человека

Кроме того, отдельно стоит упомянуть "элиту" армии, которая называет себя "второй в мире" – а именно военных ЧВК "Вагнер". Эксперты констатируют, что эти солдаты не раз насиловали, убивали и нарушали права других людей.

Куда бы ни пошли бойцы Вагнера, за ними обязательно последуют нарушения прав человека. От Сирии до Камеруна, от Сомали до Мали их обвиняют в изнасилованиях, ограблениях, убийствах и пытках,

– отметили в OCCRP.

Кто раньше получал звание "человека года" OCCRP присуждает награду "человек года" в области организованной преступности и коррупции с 2012 года. В 2014 году организация присвоила это звание президенту России Владимиру Путину, а в 2021-м – Александру Лукашенко. OCCRP присуждает награду "человек года" в области организованной преступности и коррупции с 2012 года. В 2014 году организация присвоила это звание президенту России Владимиру Путину, а в 2021-м – Александру Лукашенко.

Однако следует сказать, что недолго еще главарю террористов иметь это звание и функционировать самой России как государству. Во вражеской армии виднеется раскол – то есть оккупанты не могут прийти к согласию, что безусловно выгодно Украине. Собственно, наемники из ЧВК "Вагнера" обвинили начальника генштаба России Валерия Герасимова состоит в том, что тот не способен наладить логистику. Любопытно, что Пригожин их поддержал.