Почему Пригожин попал в немилость Путина: политтехнолог назвал главную причину

Между главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Кремлем в последнее время заметна открытая конфронтация. Российским пропагандистам даже рекомендовали никоим образом его не упоминать.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Пригожин возит с собой представителей собственных медиа, пытаясь создать определенную "картинку" вокруг себя.

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Что Пригожин пообещал Путину

Тизенгаузен отметил, что Пригожин изначально "продал" идею, что его ЧВК, если ее "раздуть" до 50 – 100 тысяч человек, станет нормальной боеспособной армией и будет воевать гораздо лучше регулярной.

Я думаю, что Пригожин "продал" эту идею и летом он вышел и сказал, что регулярная армия вообще никак не воюет,

– сказал политтехнолог.

По его словам, главарь ЧПК "Вагнера" решил показать, как надо воевать, и пообещал взять Бахмут.

Тизенгаузен сказал, почему Пригожин попал в немилость Путина: смотрите видео

Пригожин не оправдал надежд

Однако, заметил политтехнолог, Пригожин так и не захватил Бахмут, и осенью ему позволили еще набрать людей в свою ЧВК, в частности, завербовать 50 тысяч зэков.

Сейчас, по его словам, из них осталось около 7 или 10 тысяч человек. Никто больше туда не хочет идти, потому что среди заключенных информация быстро распространяется.

То есть Пригожин не оправдал возложенные на него надежды,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Поэтому, добавил он, Пригожину сказали "до свидания" и убрали его из информационных сводок, а руководить стал Шойгу. Однако главарь ЧПК "Вагнера" тоже не тупой, он еще несколько лет назад обзавелся большим количеством медиа и телеграмм-каналов, а сейчас с ним ездят политтехнологи и создают соответствующую "картинку".

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