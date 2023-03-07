Почему Пригожин попал в немилость Путина: политтехнолог назвал главную причину
Между главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Кремлем в последнее время заметна открытая конфронтация. Российским пропагандистам даже рекомендовали никоим образом его не упоминать.
Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Пригожин возит с собой представителей собственных медиа, пытаясь создать определенную "картинку" вокруг себя.
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Что Пригожин пообещал Путину
Тизенгаузен отметил, что Пригожин изначально "продал" идею, что его ЧВК, если ее "раздуть" до 50 – 100 тысяч человек, станет нормальной боеспособной армией и будет воевать гораздо лучше регулярной.
Я думаю, что Пригожин "продал" эту идею и летом он вышел и сказал, что регулярная армия вообще никак не воюет,
– сказал политтехнолог.
По его словам, главарь ЧПК "Вагнера" решил показать, как надо воевать, и пообещал взять Бахмут.
Тизенгаузен сказал, почему Пригожин попал в немилость Путина: смотрите видео
Пригожин не оправдал надежд
Однако, заметил политтехнолог, Пригожин так и не захватил Бахмут, и осенью ему позволили еще набрать людей в свою ЧВК, в частности, завербовать 50 тысяч зэков.
Сейчас, по его словам, из них осталось около 7 или 10 тысяч человек. Никто больше туда не хочет идти, потому что среди заключенных информация быстро распространяется.
То есть Пригожин не оправдал возложенные на него надежды,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Поэтому, добавил он, Пригожину сказали "до свидания" и убрали его из информационных сводок, а руководить стал Шойгу. Однако главарь ЧПК "Вагнера" тоже не тупой, он еще несколько лет назад обзавелся большим количеством медиа и телеграмм-каналов, а сейчас с ним ездят политтехнологи и создают соответствующую "картинку".
Больше о Пригожине и конфликтах в России
- До начала полномасштабного вторжения ЧВК "Вагнера" была "элитным" батальоном, однако сейчас она почти полностью состоит из зеков. И битва за Бахмут, по мнению западных аналитиков, имеет все шансы забрать у России в недалекой перспективе эти "мощности" – в лице вагнеровцев.
- Основатель российской частной компании "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз публично вступил в конфликт с минобороны России из-за прекращения снабжения боеприпасами его наемникам. Он обвинил командование в том, что оно прикрыло вагнеровцам поставки снарядов и из-за этого его бойцы понесут огромные потери.
- В России обостряются внутриполитические конфликты. В частности, глава ЧВК "Вагнера" Пригожин уже собирает людей на митинг против губернатора Санкт-Петербурга. Он призывает россиян выйти на протесты 8 марта и "свергнуть" губернатора.