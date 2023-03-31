Пригожин реально мечтает, что ему разрешат баллотироваться в президенты, – политтехнолог

Уже давно обсуждают амбиции владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, вероятно, мечтает о кресле президента России. Он не хочет идти против Владимира Путина, но стремится, чтобы Кремль избрал его преемником диктатора.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Пригожин может обрести народную любовь в России, потому что "душа россиян тянется к зекам".

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Пригожин хочет стать президентом России

Шейтельман отметил, что Пригожин, по всей вероятности, действительно мечтает стать президентом России, но не хочет идти против Путина. Владелец вагнеровцев хочет, чтобы Кремль дал ему возможность стать кандидатом.

Он хочет, чтобы ему в Кремле сказали: "Женя, выдвигайся тоже на президентских выборах, мы так решили". Если бы он этого не хотел, то не уехал бы из Африки. Он мог спокойно зарабатывать деньги на воровстве алмазов и золота в Африке. Но он хочет заниматься большой политикой и стать лидером,

– считает он.

Политтехнолог подчеркнул, что у Пригожина нет цели победить Путина на выборах в 2024 году. Это нереально, ведь эти выборы будут фейковыми. Он хочет показать, что имеет народную любовь.

По мнению Михаила Шейтельмана, при подсчете голосов может оказаться, что Путин получил наибольшее количество голосов, а Пригожин – второе место. Речь не об официальных результатах, ведь Кремль может объявить любые цифры.

"Образ Пригожина подходит для народной любви в России. Душа среднего россиянина тянется к зеку, который стремится всех убить. Конечно, Путина превзойти нельзя, потому что он способен нанести ядерный удар. Пригожин пока не умеет этого делать", – сказал политтехнолог.

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Пойдет ли на это Кремль

Шейтельман убежден, что Пригожин – не враг Путина и не планирует с ним воевать. Но если российский диктатор потеряет власть по разным причинам, то владелец ЧВК "Вагнер" стремится стать его преемником.

Политтехнолог предположил, что Кремль может пойти на такой шаг, ведь, скорее всего, Пригожин имеет в администрации президента своих лоббистов.

Я думаю, что есть два человека, которых нельзя одновременно поместить в список кандидатов. Это Пригожин и Виктор Бут – бывший шпион России, торговец оружием, отсидевший долгие годы в тюрьме,

– говорит он.

Михаил Шейтельман объяснил, что оба являются мошенниками и зеками, поэтому у них один типаж. Но такой кандидат точно нужен Кремлю.

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