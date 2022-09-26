Российский бизнесмен Евгений Пригожин впервые официально признал, что с 2014 года владеет ЧВК "вагнера". До этого он отрицал эту информацию.

Пригожин признался, что ему принадлежит ПВК "вагнера"

Такое заявление обнародовала компания "повара" Владимира Путина "Конкордр" в запрещенных в Украине российских соцсетях, сообщает 24 канал .

Интересно IT-армия сломала сайт ПВК "вагнера": известны персональные данные каждого наемника

В 2014 году я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался сорить деньгами, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит россиян,

– заявил пригожин.

Однако на этих полигонах, по словам бизнесмена, были только мошенники. Так что он решил сам собрать людей и оружие.

"С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии получила название БТГ "вагнер", – сказал "повар" путина.

Далее он наврал о том, как вагнеровцы "увольнять" Донбасс, а не уничтожали его, как было на самом деле.

Как бизнесмен отрицал причастность к боевикам

Много лет пригожин отвергал любую причастность к вагнеровцам. Он даже "удивлялся факту существования ПИК". В сентябре в сети появилось видео, на котором марионетка путина призвал узников вступать в ПИК "вагнера". При этом он обещал прощение всех преступлений и отправку после фронта домой. Единственное преступление, мол, – дезертирство.

Недавно пригожин даже сказал, что его сын – вагнеровец и сейчас он якобы в "горячей точке" .

Смотрите больше – детали о ролике пригожий с заключенными: видео