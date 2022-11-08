"Получил разрешение": почему Пригожин заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США

"Повар Путина" Евгений Пригожин впервые признал, что Россия влияла на выборы в Соединенных Штатах Америки и продолжит это делать. В целом, он делает немало различных подобных заявлений.

Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, то, что позволяет себе говорить Пригожин, ни с одной точки зрения неприемлемо во внешней политике.

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Кто дает Пригожину на это карт-бланш

Фейгин считает, что делать подобные заявления Пригожину разрешает сам Путин. Он ведь не является частью аппарата власти и никогда ею не был.

Он близкий именно к Путину человек. Поэтому все, что происходит в связи с войной и до нее – это, безусловно, объясняется близостью к высшей власти, к самому Путину,

– заявил российский правозащитник.

Он заметил, что не знает, каким поваром является Пригожин, как о нем говорят. Но знает, что тот занимался кейтерингом – поставлял питание в школы и, как говорится, воровал из детских котлов.

Пригожин получил разрешение на некоторое самостоятельное поведение

Фейгин отметил, что у Пригожина все-таки бекграунд человека, сидевшего в тюрьме по ряду статей и это сказывается.

Просто в этой ситуации он получил разрешение на некоторое самостоятельное поведение, но в известных пределах. Мы же не видели, чтобы он Путина критиковал лично, – заметил правозащитник.

По его словам, невозможно представить себе, что Пригожин выступит против главного сюзерена. Но то, что он заявляет, ни с одной точки зрения неприемлемо во внешней политике.

Возможно, это используется для провокации некоторой дополнительной. Ну вот заявить такое в день выборов в Соединенных Штатах, что мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться,

– сказал Фейгин.

Он отметил, что Пригожин находится под следствием ФБР вместе с некоторыми сотрудниками, которые вмешивались в американские выборы в 2016 году. Поэтому свою судьбу этими заявлениями он точно усложнил.

Что известно о роли Пригожина в России