"Получил разрешение": почему Пригожин заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США
"Повар Путина" Евгений Пригожин впервые признал, что Россия влияла на выборы в Соединенных Штатах Америки и продолжит это делать. В целом, он делает немало различных подобных заявлений.
Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, то, что позволяет себе говорить Пригожин, ни с одной точки зрения неприемлемо во внешней политике.
Кстати Пригожин и Кадыров рвутся к власти в России: Гудков ответил, какие у них шансы
Кто дает Пригожину на это карт-бланш
Фейгин считает, что делать подобные заявления Пригожину разрешает сам Путин. Он ведь не является частью аппарата власти и никогда ею не был.
Он близкий именно к Путину человек. Поэтому все, что происходит в связи с войной и до нее – это, безусловно, объясняется близостью к высшей власти, к самому Путину,
– заявил российский правозащитник.
Он заметил, что не знает, каким поваром является Пригожин, как о нем говорят. Но знает, что тот занимался кейтерингом – поставлял питание в школы и, как говорится, воровал из детских котлов.
Пригожин получил разрешение на некоторое самостоятельное поведение
Фейгин отметил, что у Пригожина все-таки бекграунд человека, сидевшего в тюрьме по ряду статей и это сказывается.
Просто в этой ситуации он получил разрешение на некоторое самостоятельное поведение, но в известных пределах. Мы же не видели, чтобы он Путина критиковал лично, – заметил правозащитник.
По его словам, невозможно представить себе, что Пригожин выступит против главного сюзерена. Но то, что он заявляет, ни с одной точки зрения неприемлемо во внешней политике.
Возможно, это используется для провокации некоторой дополнительной. Ну вот заявить такое в день выборов в Соединенных Штатах, что мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться,
– сказал Фейгин.
Он отметил, что Пригожин находится под следствием ФБР вместе с некоторыми сотрудниками, которые вмешивались в американские выборы в 2016 году. Поэтому свою судьбу этими заявлениями он точно усложнил.
Что известно о роли Пригожина в России
- Так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин набирает в России все большую популярность. В институте изучения войны заметили, что критикуя элиты и некоторых представителей власти он начинает утверждаться как новая политическая сила.
- "Повар Путина" Евгений Пригожин и его бойцы продолжают участвовать в войне. В начале Россия поставила перед собой амбициозную цель. Аналитики поделились соображениями, удалось ли ее достичь.
- Пригожин продолжает, хоть и не агрессивно, но высмеивать российское войско и его главнокомандующего – Владимира Путина. Произошло это и во время визита в Курскую область.