Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, те, що дозволяє собі казати Пригожин, з жодного погляду неприйнятно у зовнішній політиці.

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Хто дає Пригожину на це карт-бланш

Фейгін вважає, що робити подібні заяви Пригожину дозволяє сам Путін. Адже він не є частиною апарату влади й ніколи нею не був.

Він близька саме до Путіна людина. Тому все, що відбувається у зв'язку з війною та до неї, – це, безумовно, пояснюється близькістю до вищої влади, до самого Путіна,

– заявив російський правозахисник.

Він зауважив, що не знає, яким кухарем є Пригожин, як про нього кажуть. Але знає, що той займався кейтерингом – постачав харчування у школи та, як кажуть, крав із дитячих котлів.

Пригожин отримав дозвіл на деяку самостійну поведінку

Фейгін зазначив, що у Пригожина все-таки бекграунд людини, що сиділа у в'язниці за низкою статей і це дається взнаки.

Просто в цій ситуації він отримав дозвіл на деяку самостійну поведінку, але у відомих межах. Ми ж не бачили, щоб він Путіна критикував особисто, – зауважив правозахисник.

За його словами, неможливо уявити собі, що Пригожин виступить проти головного сюзерена. Але те, що він заявляє, з жодного погляду неприйнятно у зовнішній політиці.

Можливо, це використовується для провокації деякої додаткової. Ну ось заявити таке в день виборів у Сполучених Штатах, що ми втручалися, втручаємося й будемо втручатися,

– сказав Фейгін.

Він зауважив, що Пригожин перебуває під слідством ФБР разом із деякими своїми співробітниками, які втручалися в американські вибори у 2016 році. Тому свою долю цими заявами він точно ускладнив.

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