Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, те, що дозволяє собі казати Пригожин, з жодного погляду неприйнятно у зовнішній політиці.
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Хто дає Пригожину на це карт-бланш
Фейгін вважає, що робити подібні заяви Пригожину дозволяє сам Путін. Адже він не є частиною апарату влади й ніколи нею не був.
Він близька саме до Путіна людина. Тому все, що відбувається у зв'язку з війною та до неї, – це, безумовно, пояснюється близькістю до вищої влади, до самого Путіна,
– заявив російський правозахисник.
Він зауважив, що не знає, яким кухарем є Пригожин, як про нього кажуть. Але знає, що той займався кейтерингом – постачав харчування у школи та, як кажуть, крав із дитячих котлів.
Пригожин отримав дозвіл на деяку самостійну поведінку
Фейгін зазначив, що у Пригожина все-таки бекграунд людини, що сиділа у в'язниці за низкою статей і це дається взнаки.
Просто в цій ситуації він отримав дозвіл на деяку самостійну поведінку, але у відомих межах. Ми ж не бачили, щоб він Путіна критикував особисто, – зауважив правозахисник.
За його словами, неможливо уявити собі, що Пригожин виступить проти головного сюзерена. Але те, що він заявляє, з жодного погляду неприйнятно у зовнішній політиці.
Можливо, це використовується для провокації деякої додаткової. Ну ось заявити таке в день виборів у Сполучених Штатах, що ми втручалися, втручаємося й будемо втручатися,
– сказав Фейгін.
Він зауважив, що Пригожин перебуває під слідством ФБР разом із деякими своїми співробітниками, які втручалися в американські вибори у 2016 році. Тому свою долю цими заявами він точно ускладнив.
Що відомо про роль Пригожина в Росії
- Так званий "кухар Путіна" Євгєній Пригожин набирає у Росії все більшої популярності. В інституті вивчення війни зауважили, що, критикуючи еліти та деяких представників влади, він починає утверджуватися як нова політична сила.
- "Кухар Путіна" Євгєній Пригожин та його бійці продовжують брати участь у війні. На початку Росія поставила перед собою амбітну ціль. Аналітики поділилися міркуваннями, чи вдалося її досягнути.
- Пригожин продовжує, хоч і не агресивно, але висміювати російське військо та його головнокомандувача – Владіміра Путіна. Сталося це і під час візиту до Курської області.