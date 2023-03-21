Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. На самом деле Пригожин эффективно использует медиаресурс для достижения своих целей.
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Пригожин продолжает паниковать
Мусиенко отметил, что Пригожин продолжает паниковать, писать письма, делать это в разной манере. Раньше в более агрессивной, ныне – в более спокойной. Ему дают понять, что после появившейся накануне визита Си в Москву информации, что "вагнеровцы" убили 9 граждан Китая в Африке, это достаточно серьезный "минус".
Пригожин получит "на орехи" и "вагнеровцы" так же,
– заметил военный эксперт.
Мусиенко объяснил, что беспокоит Пригожина: смотрите видео
Влияние Бахмута на ЧВК "Вагнера"
Он продолжил, что в Бахмуте наши силы продолжают удерживать оборону. Это непросто. Об этом говорил и командующий Сухопутными войсками Сырский, делавший предварительное сообщение о том, что враг пытается прорываться в центр, наши силы отбивают атаки, удерживают позиции.
"Здесь особо добавить и нечего, но у "вагнеровцев" возникает обеспокоенность, что долгое время они штурмуют позиции Бахмута, наши силы отражают это. Может случиться так, что наше свежее подкрепление будет подходить, а враг будет истощаться, и мы сумеем локально, точечно нанести где-то контрудары", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, это не будет то контрнаступление, о котором говорят. Однако это может быть успешная локальная, точечная контратака украинских сил на каком-нибудь направлении на Востоке. Это вполне возможно, потому что мы такое видели и раньше, когда враг активно наступал и как только где-то истощался, допускал ошибки, наши силы этим воспользовались.
Я приведу вам пример, чтобы не быть голословным. Вспомните Белогоровку. После наступления российских войск на Северодонецк, Лисичанск мы подошли и удержали этот плацдарм, выбили оттуда врага. Это было. Не исключено, что это может быть и под Бахмутом, и в другой точке,
– подчеркнул Мусиенко.
ЧВК "Вагнера": последние новости
- Пригожин обнародовал официальное письмо для Шойгу. В нем он предупреждает, что ВСУ готовят массированное наступление на позиции российских окупантов в Бахмуте.
- В ближайшие недели тысячи российских осужденных, воевавших за частную военную компанию "Вагнер", вероятно, будут помилованы и уволены. Так что рядовые россияне встретятся с ними в повседневной жизни.
- В последние месяцы Кремль пытается дистанцироваться от главаря "элитного" частного военного батальона "Вагнера", ведь тот стал слишком активным в публичном пространстве. Однако похоже, что Евгений Пригожин по-прежнему имеет мощные рычаги влияния в Москве.