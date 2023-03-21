Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Насправді Пригожин ефективно використовує медіаресурс, аби досягти своїх цілей.

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Пригожин продовжує панікувати

Мусієнко зазначив, що Пригожин продовжує панікувати, писати листи, робити це в різній манері. Раніше в агресивнішій, нині – у спокійнішій. Йому дають зрозуміти, що після тієї інформації, яка з'явилась напередодні візиту Сі в Москву, що "вагнерівці" вбили 9 громадян Китаю в Африці, це досить серйозний "мінус".

Пригожин отримає "на горіхи" й "вагнерівці" так само,

– зауважив військовий експерт.

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Вплив Бахмуту на ПВК "Вагнера"

Він продовжив, що в Бахмуті наші сили продовжують утримувати оборону. Це непросто. Про це говорив і командувач Сухопутних військ Сирський, який робив попереднє повідомлення про те, що ворог намагається прориватись у центр, наші сили відбивають атаки, утримують позиції.

"Тут особливо додати й нічого, але у "вагнерівців" виникає занепокоєння те, що тривалий час вони штурмують позиції Бахмута, наші сили відбивають це. Може статись так, що наше свіжіше підкріплення буде підходити, а ворог виснажуватиметься, й ми зуміємо локально, точково нанести десь контрудари", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, це не буде той контрнаступ, про який говорять. Однак це може бути успішна локальна, точкова контратака українських сил на якомусь напрямку на Сході. Це цілком можливо, бо ми таке бачили й раніше, коли ворог активно наступав і щойно десь виснажувався, допускав помилок, наші сили цим скористались.

Я вам наведу приклад, щоб не бути голослівним. Згадайте Білогорівку. Після наступу російських військ на Сєвєродонецьк, Лисичанськ ми підійшли й утримали цей плацдарм, вибили звідти ворога. Це ж було. Не виключено, що це може бути і під Бахмутом, і в іншій точці,

– підкреслив Мусієнко.

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