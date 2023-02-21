"У укропов стальные яйца": в сети появилось видео, как Пригожин описывает зекам "перспективы сво"
Что бы там Пригожин ни придумывал и ни врал, он продолжает заниматься вербовкой заключенных в ЧВК "Вагнер". Во время одного из своих визитов в тюрьму, он признал, что у украинцев "стальные яйца".
Соответствующее заявление он озвучил во время встречи с зеками где-то в России, передает 24 Канал. Вожак ЧВК "Вагнера" также назвал идеального наемника. Но об этом все дальше.
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Что будет с так называемой "сво"
Зэки спросили у Пригожина, какая сейчас ситуация с так называемой "спецоперацией". Удивительно, "повар Путина" заметил, что все очень плохо. И, мол, именно поэтому ему и нужно гнать на фронт новых бойцов, чтобы исправить ситуацию.
Перспективы не самые лучшие. Пр***бано столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумали (плохо – 24 Канал). Решили, что укропы испугаются. А укропы такие же, как мы с вами. У них такие же стальные яйца. Пленного берешь, (спрашиваешь – 24 Канал): ты чего не сдаешься, а он – ты чего не сдаешься?,
– рассказывает Пригожин.
Пригожин признал, что у украинцев "стальные яйца": смотрите видео
Кроме того, он назвал портрет идеального наемника. Как заметил Пригожин, мелкие воры и так далее его мало интересуют. На войну хотят гнать тех, кто совершал тяжкие преступления и сидел десятки лет за решеткой. Итак, какой "идеальный портрет" вагнеровца?
- Возраст: 30 – 45 лет;
- Характеристики: крепкий, уверенный, выносливый;
- Заключение: свежий приговор на 15 и более лет, желательно с сидением за решеткой до этого на срок около 15 лет;
- Какие преступления должен был совершить: убийства, тяжкие телесные, грабежи, избиения полицейских или администрации.
Нам нужны ваши криминальные таланты. Я сам отсидел десять, прежде чем стать героем России. Имею небольшое количество талантов. Они мне очень помогают в жизни. Уверен, у вас их больше,
– добавил Пригожин.
Кого ищет Пригожин для ЧВК "Вагнера": смотрите видео
Тем временем сами вагнеровцы жалуются. Ведь обещанные для них перспективы на войне оказались билетом практически в один конец. Только единицам удается выжить, попав в украинский плен.
Вагнеровцев обнуляют
- Об этом рассказал плененный вагнеровец, представившийся Александром Валерьевичем Растригиным. Он отметил, что завербовали его в Тольятти Самарской области. Наемник жаловался, что руководство "Вагнера" его обмануло, ведь обещало "не гнать на убой".
- По словам оккупанта, проходил он 21-дневную учебу. После этого его сразу же отправили на передовую, в Червонопоповку, что в Луганской области. Что интересно, штурмовали украинские позиции оккупанты без прикрытия российской артиллерии.
- Наемник также обратился к своим землякам. Их он призвал не идти на войну против Украины. Оккупант подчеркнул, что под автоматами вагнеровцев гонят в бой. И командиры, которые ведут боевиков, их же и обнуляют.