Сделано неслучайно – Клочок о скандальном разговоре российского продюсера Пригожина

В сети обнародовали запись скандального телефонного разговора между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером Фархадом Ахмедовым, где оба критиковали Путина. Это может быть информационно-психологическая операция (ИПСО).

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, этот разговор, по всей вероятности, обнародовали неслучайно. Это может быть специальная информационная операция, которую вкинули россияне.

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Почему это может быть российская ИПСО

Как рассказал Клочок, в этом разговоре олигарх и продюсер действительно якобы критикуют режим Владимира Путина, хотя до этого постоянно поддерживали его действия. Но параллельно они проталкивают тезисы, что режим очень мощный и прочный.

Создается впечатление, что они хотят продемонстрировать, что режим Путина чрезвычайно монолитный. Что даже сомнения нельзя поставить, что система где-то пошатнется,

– отметил Клочок.

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Он подчеркнул, что этот разговор стал топ-трендом в России, но дошел уже и до Украины. И один из главных тезисов – что система якобы очень мощно выстроена. И она не пошатнется даже в случае отсутствия успехов.

Следует критически подходить к таким заявлениям. Это не о крахе, а о попытках мобилизоваться в противостоянии предстоящих им вызовов; в противостоянии против поражения. Они допускают его возможность, но не хотят проигрывать. Поэтому стараются максимально мобилизоваться,

– считает Клочок.

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