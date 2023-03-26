Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, цю розмову, цілком ймовірно, оприлюднили невипадково. Це може бути спеціальна інформаційна операція, яку вкинули росіяни.

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Як розповів Клочок, у цій розмові олігарх та продюсер дійсно нібито критикують режим Владіміра Путіна, хоч до того постійно підтримували його дії. Але паралельно вони пропихають тези, що насправді режим дуже потужний та міцний.

Складається враження, що вони хочуть продемонструвати ніби режим Путіна надзвичайно монолітний. Що навіть сумніви не можна поставити, що система десь похитнеться,

– зазначив Клочок.

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Він підкреслив, що ця розмова стала топтрендом в Росії, але дійшла вже і до України. І одна з головних тез – що система нібито дуже потужно вибудувана. І вона не похитнеться навіть в разі відсутності успіхів.

Треба критично підходити до таких заяв. Це не про крах, а про спроби мобілізуватися у протистоянні викликів, які перед ними постали; у протистоянні проти поразки. Вони допускають її можливість, але не хочуть програвати. Тому намагаються максимально мобілізуватися,

– вважає Клочок.

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