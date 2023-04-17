Времени вражда остановилась, – Яковенко о возможном сотрудничестве Пригожина и Шойгу

Аналитики ISW утверждают, что российские вооруженные силы и ЧВК "Вагнера" могли объединиться ради захвата Бахмута. Замечается, что вагнеровцы на временно захваченных территориях передвигаются на танках Т-90, а эту технику могли выдать только в оборонном ведомстве.

Конкурентность между Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Євгением Пригожиным, вероятнее всего, осталась. Но Путин действительно приложил определенные усилия, чтобы их хотя бы временно прекратить междоусобную вражду. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционер Игорь Яковенко.

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Пригож нужен Бахмут

По словам Яковенко, конфликт между российским минобороны, генштабом и руководителем ЧВК "Вагнера" очень сильно ослаблял российскую армию.

Думаю, временно эта вражда затихла. Тем более, у них появился общий враг – они все ополчились против Гиркина, который распустил язык,

– замечает Яковенко.

По крайней мере, внешние проявления этой вражды исчезли. Именно на время, акцентирует оппозиционер, пока россияне пытаются взять Бахмут до украинского контрнаступления.

"Для Пригожина это самое важное. Это его цель, это его попытка каким-то образом войти в российскую политику героем", – подытожил Игорь Яковенко.

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