Пригожин смотрит сквозь Путина и имеет политические амбиции, – Яковенко

Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин начал приобретать больший политический вес в России. У него есть политические амбиции и он "метит" на место Путина.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он уверен, что у Пригожина есть амбиции – пойти в политику.

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Политическая история Пригожина

По его словам, Пригожин сейчас обладает серьезным медийным потенциалом.

Его методика "обработки" общественного мнения более эффективна, чем методика государственных российских СМИ. Также он управляет частной военной компанией, имеет около 50 тысяч военных. И там не только пехота, но и бронетехника и авиация,

– подчеркнул Яковенко.

К тому же, как отметил оппозиционер, Пригожин владеет немалыми финансами, он "сидит" на бюджете Минобороны и не беден.

По его мнению, сейчас Пригожин создает по всей стране "центры ПВК", уже даже губернаторы к нему едут на обучение. Это явно политическая история.

Я думаю, что он готовится к разным вариантам развития событий, и если Путину после неизбежного поражения удастся сохранить власть и будут выборы, то Пригожин будет забирать себе кусок политического влияния,

– считает Яковенко.

Он отметил, что если после поражения путинская Россия даст трещину и последует "смута", то в таком случае Пригожин будет участвовать в этой мафиозной войне. "То есть эта империалистическая война перерастет в войну мафиозных кланов и Пригожин готов к участию в этом", – добавил оппозиционер.

То есть, по словам журналиста, Пригожин смотрит сквозь Путина. "Сейчас Пригожин пытается с ним договориться и получить поддержку, потому что не выдерживает прямого столкновения с Минобороны России", – объяснил Яковенко.

Но он смотрит и за плечи Путина, рассчитывая на то, что он сохранит жизнь, влияние и готовится к какому-то существованию в послепутинском мире. И все эти "центры ПВК" – это как политический бренд,

– заявил Яковенко.

Яковенко рассказал о политических амбициях Пригожина: видео



По его мнению, конечно, возможно и другое развитие событий – при котором вагнеровцы могут уничтожить сами россияне на фронт и. "Но не знаю, что сколько это позволят сделать Шойгу и Герасимов", – добавил он.

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