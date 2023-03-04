Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте: где он действительно снимал последнее видео
Источник:Центр национального сопротивления
Евгений Пригожин, известный террорист и владелец ЧВК "Вагнера", выдал очередной фейк. Он записал видео, на котором якобы сообщает об оцеплении города Бахмут.
Однако на самом деле видео с Пригожиным было снято даже не в окрестностях Бахмута, поскольку охрана не пускает его туда. Из кадров на видео, видно, что Пригожин находится в селе Парасковеевка.
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Пригожин еще раз соврал о своем местонахождении
Оккупанты объявили о захвате села 20 февраля. В то же время видео носит провокационный характер и является частью дезинформационной кампании против Украины.
Село Парасковеевка, откуда Пригожин записывал видео, на карте
Целью кампании является распространение панических настроений среди населения и провоцирование высшего военного и политического руководства.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Пригожин имитирует нахождение на передовой, на самом деле находясь в тылу. Раньше он обнародовал фото из пещеры в Владимировке, находящийся за соляными шахтами Соледара, при этом в то время продолжались бои.
В целом, российское командование избегает посещения передовой, поэтому не владеет полной картинкой.
В Бахмуте побывал Сырский: какая ситуация в городе
- Пока Пригожин придумывает свое присутствие в Бахмуте, в аду боевых действий на Востоке побывал генерал-полковник Александр Сырский, руководитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
- Сырский побывал в подразделениях, сейчас защищающих город, и выслушал отчеты военных командиров. По данным Сухопутных войск, интенсивные бои проходят как в Бахмуте, так и на окраинах.
- Генерал-полковник собрал информацию о состоянии подчиненных подразделений и обсудил проблемы, связанные с повышением обороноспособности на линии фронта.
- В ВСУ отмечают, что противник не отказывается от попытки захватить Бахмут и продолжает накапливать свои силы с целью оккупации города.
- По словам представителя Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергея Череватого, на данный момент командование не приняло решение о выводе Сил обороны из города Бахмут. Он подчеркнул, что еще есть возможности для того, чтобы удержать город.
- 3 марта стало известно, что тактическая группа аэроразведки "Птицы Мадяра" покидает Бахмут. Это подразделение обороняло город более 100 дней.