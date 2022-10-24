"Путин будет вынужден уйти с должности": зачем Пригожин создает собственную армию в России

Евгений Пригожин продолжает вербовать российских заключенных на войну в Украине. Активность владельца ЧВК "Вагнера" связана прежде всего с его собственными интересами.

Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель Денис Попович. Кроме того, что Пригожин агитирует заключенных ехать на войну в Украину, он также собирает людей в самой России.

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В частности, владелец ЧВК "Вагнера" анонсировал создание "народного ополчения" на территории Белгородской области.

Пригожин создает свою армию. Его боевые отряды – практически альтернативная армия в России, которую он употребляет в собственных интересах и отчасти в интересах русского страны,

– отметил Попович.

Зачем Пригожину собственная армия

По словам военного эксперта, собственное войско нужно Пригожину по 2 причинам.

Во-первых, владелец ЧВК "Вагнера" пытается поддержать Россию в боевых действиях, в том числе вокруг Бахмута.

Во-вторых, Пригожин создает основу для своей деятельности или для деятельности в чьих-то интересах на случай, когда власть в России изменится.

К чему готовится владелец ЧВК "Вагнера"

Как отметил Попович, в России все прекрасно понимают, что война проиграна, по крайней мере, на этом ее этапе.

Рано или поздно произойдет так, что Путин будет вынужден уйти с поста. Он либо будет смещен, либо сам захочет передать кому-то власть для того, чтобы уйти более или менее почетно,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что это произойдет так или иначе, поэтому владелец ЧВК "Вагнера" пытается подготовиться к этому моменту.

"Красину или самому нужно будет занять какое-то главное место в иерархии будущей российской власти, или же стать инструментом для кого-то, кто воспользуется этим", – добавил Попович.

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