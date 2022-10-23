"Повар Путина" Пригожин противоречит Кремлю и продолжает сеять разногласия в правительстве России, – ISW

Внутри России в последнее время все отчетливее наблюдается раскол. Особенно ярко его демонстрируют действия "повара Путина" Пригожина.

Как отмечают в Институте по изучению войны, Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве России. Демонстрацией этого является так называемая "линия Вагнера" – фортификационные сооружения на северо-востоке Украины. И они, говорят составители отчета, не отвечают нарративам о ходе войны, которые поступают из Кремля.

Читайте также Подрыв Каховской ГЭС и "эвакуация" из Херсона: в ISW рассказали, что задумали россияне

Пригожин обвиняет "бюрократов-врагов"

Российские телеграм-каналы, связанные с самим Пригожиным и "Вагнером" уже начали жаловаться. Якобы региональные чиновники приостановили расширение укреплений "линии Вагнера". Заметим, что она проходит по линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, а также в Белгородской области России.

Пригожин уже нашел виновных в этом. По его словам, тормозит процесс российская бюрократия, чиновников которой он назвал "бюрократами-врагами". Якобы такое поведение "прямо выступает против интересов населения". Более того, не защищает его от возможной угрозы.

Кремль не раз критиковали

В Институте по изучению войны заметили, что российские националистическое сообщество неоднократно критиковало Кремль. Его обвиняли в том, что он не может защитить границу Белгородской области, где постоянно что-то происходит. Так что Пригожин, возможно, пытается удовлетворить российских националистов.

Вместо этого в Кремле могут попытаться сохранить свои ограниченные рамки войны. Это, собственно, и будет возмущать критиков еще больше. Ведь россиян не прекращает беспокоить ситуация вокруг безопасности Белгородской области, которая граничит с Украиной.

В то же время телеграм-каналы, связанные с Пригожиным, распространяют и другую информацию. Ранее они сообщали о расколе в кругах Кремля. В нем чиновники поделились условно на два лагеря:

тех, кто не хочет продолжать войну из-за личных интересов;

и тех, кто выступает за полную победу России.

"Линии Вагнера" продолжают расти

Напомним, что в Белгородской области действительно паникуют. Там уже устанавливают противотанковые препятствия, чтобы якобы избежать наступления ВСУ. Но все мы прекрасно знаем, что нам нужно отвоевать свои территории, а не захватывать чужие.

Эти же препятствия, которые и называются "линией Вагнера", зафиксировали также в Луганской области. На спутниковых снимках видно, что они растянулись возле Горного.

Отметим, что первую часть траншеи вырыли 25 сентября, а вторую – между 5 сентября и 5 октября.

Ранее в ГУР МО сообщили, что в войне против Украины принимают участие более 8 тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Заметим, что большинство из них – бывшие заключенные.

Достойно внимания – Давидюк рассказал, начались ли бунты внутри России: смотрите видео