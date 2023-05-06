Пригожин может использовать часть контингента своих наемников как охрану и гарантию неприкосновенности для себя. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политический деятель и правозащитник Марк Фейгин.

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Пригожин не подчиняются никому, кроме Путина

Он не исключает, что после успешного украинского контрнаступления в России начнутся определенные мятежные процессы, к которым может присоединиться Пригожин с вагнеровцами.

Пригожин может хранить некоторое количество личного состава ЧВК "Вагнера" – несколько тысяч, чтобы использовали их для своей защиты, для решения внутриполитических проблем в России.

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"Но ему этого не должны дать сделать. Российские власти должны понимать, что это огромная угроза для них. Пригожин вне системы – он не депутат, министр или губернатор. Какая у него ответственность перед руководством? Разве он кому-то подчиняется, кроме, возможно, Путина. Шойгу и Герасимову он не подчиняется, а потому может строить себе какие-то планы, но вряд ли ему это позволят", – заявил Фейгин.

Оппозиционер добавил, что российские власти не дадут Пригожину возможности начать бунт, ведь это может спровоцировать другие силовые структуры и кланы в России.

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