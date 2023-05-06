Пригожин може використовувати частину контингенту своїх найманців, як охорону та гарантію недоторканості для себе. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політичний діяч і правозахисник Марк Фейгін.
Дивіться також Пригожин заробляє політичні бали, – військовий оглядач про "вихід" вагнерівців з Бахмута
Пригожин не підкоряються нікому, окрім Путіна
Він не виключає, що після успішного українського контрнаступу в Росії почнуться певні бунтівні процеси, до яких може долучитись Пригожин з вагнерівцями.
Пригожин може зберігати деяку кількість особового складу ПВК "Вагнера" – кілька тисяч, щоб використовували їх для свого захисту, для розв'язання внутрішньополітичних проблем в Росії.
Марк Фейгін про останні заяви Пригожина: дивитись відео
"Але йому цього не повинні дати. Російська влада має розуміти, що це величезна загроза для них. Пригожин поза системою – він не є депутатом, міністром чи губернатором. Яка у нього відповідальність перед керівництвом? Хіба він комусь підкорюється, окрім, можливо, Путіна? Шойгу і Герасімову він не підкорюється, а тому може будувати собі якісь плани, але навряд йому це дозволять", – заявив Фейгін.
Опозиціонер додав, що російська влада не дасть Пригожину можливості розпочати бунт, адже це може спровокувати інші силові структури та клани в Росії.
Останні висловлювання Пригожина: головне
- Ватажок вагнерівців опублікував відео на фоні трупів російських військових, які служили в нього в підрозділі. На цьому відео він звинувачує Шойгу та Герасімова у "снарядному голоді".
- Згодом він повідомив, що з 10 травня виводить підрозділи ПВК "Вагнера" з Бахмута.
- Їх мають замінити кадирівці з батальйону "Ахмат".