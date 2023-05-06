Пригожин може використовувати частину контингенту своїх найманців, як охорону та гарантію недоторканості для себе. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політичний діяч і правозахисник Марк Фейгін.

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Пригожин не підкоряються нікому, окрім Путіна

Він не виключає, що після успішного українського контрнаступу в Росії почнуться певні бунтівні процеси, до яких може долучитись Пригожин з вагнерівцями.

Пригожин може зберігати деяку кількість особового складу ПВК "Вагнера" – кілька тисяч, щоб використовували їх для свого захисту, для розв'язання внутрішньополітичних проблем в Росії.

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"Але йому цього не повинні дати. Російська влада має розуміти, що це величезна загроза для них. Пригожин поза системою – він не є депутатом, міністром чи губернатором. Яка у нього відповідальність перед керівництвом? Хіба він комусь підкорюється, окрім, можливо, Путіна? Шойгу і Герасімову він не підкорюється, а тому може будувати собі якісь плани, але навряд йому це дозволять", – заявив Фейгін.

Опозиціонер додав, що російська влада не дасть Пригожину можливості розпочати бунт, адже це може спровокувати інші силові структури та клани в Росії.

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