Российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, согласовал ли Пригожин свои действия с Владимиром Путиным.
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"Я думаю, они не общаются – не "царское" дело общаться с Пригожиным. Вероятно, Путин ему ставит общую задачу – удержать, расширить Африку и выкачать побольше денег из нее", – отметила Романова.
Почему Пригожин оказался в Африке: смотрите видео 24 Канала
В то же время Пригожин имеет свои интересы. Он воюет "за свою Африку", поскольку у него отобрали украинский фронт и Беларусь, а также хотят заменить вагнеровцев другими ЧВК в Африке.
Почему Пригожина не ликвидировали
Неоднократно звучали предположения, что руководителя ЧВК "Вагнера" после его "переворота" могут уничтожить. Однако до сих пор этого почему-то не произошло.
"Вряд ли ему простили – просто он пока нужен. Не будет приносить пользу – ликвидируют", – констатировала Романова.
Последние новости о вагнеровцах:
- Во время мятежа 24 июня боевики ЧВК "Вагнера" взяли под контроль Ростов, Воронеж и несколько дорог, ведущих в Москву. Однако после телефонного разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин свернул "переворот".
- Вагнеровцы, отказавшиеся подписывать контракт с минобороны России, отправились в Беларусь. Там они проводили военные учения и другие мероприятия, чтобы напрячь ситуацию на границе со странами ЕС, в частности с Польшей.
- Впоследствии наемники начали покидать территорию Беларуси и уходить в отпуск или ехать в страны Африки. Основная причина состоит в том, что российские власти перестали их финансировать.