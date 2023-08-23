Російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, чи погодив Пригожин свої дії з Владіміром Путіним.
До теми Такий план у Пригожина був на самому початку, – Юсов сказав, де насправді перебуває "Вагнер"
"Я думаю, вони не спілкуються – не "царська" справа спілкуватися з Пригожиним. Ймовірно, Путін йому ставить загальне завдання – утримати, розширити Африку та викачати якомога більше грошей з неї", – зазначила Романова.
Чому Пригожин опинився в Африці: дивіться відео 24 Каналу
Водночас Пригожин має свої інтереси. Він воює "за свою Африку", оскільки в нього відібрали український фронт і Білорусь, а також хочуть замінити вагнерівців на інші ПВК в Африці.
Чому Пригожина не ліквідували
Неодноразово лунали припущення про те, що очільника ПВК "Вагнера" після його "перевороту" можуть знищити. Однак досі цього чомусь не сталось.
"Навряд чи йому пробачили – просто він поки що потрібний. Не буде давати користі – ліквідують", – констатувала Романова.
Останні новини про вагнерівців:
- Під час заколоту 24 червня бойовики ПВК "Вагнера" взяли під контроль Ростов, Воронеж і кілька доріг, що ведуть до Москви. Однак після телефонної розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Пригожин згорнув "переворот".
- Вагнерівці, які відмовились підписувати контракт з міноборони Росії, відправились до Білорусі. Там вони проводили військові навчання та інші заходи, щоб напружити ситуацію на кордоні з країнами ЄС, зокрема з Польщею.
- Згодом найманці почали залишати територію Білорусі та йти у відпустку або їхати в країни Африки. Основна причина полягає в тому, що російська влада припинила їх фінансувати.