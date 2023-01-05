"Без рук, без ног, без глаз – не повод ехать домой": Пригожин издал установку для вагнеровцев

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин встретился со своими боевиками-зеками. Повар Путина отпустил на свободу группу преступников, воевавших в Украине – с них сняли все судимости.

Российские пропагандисты опубликовали видео со встречи Пригожина с воюющими в Украине преступниками. Об этом пишет 24 канал.

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Пригожин снова встретился с боевиками-зеками

Пригожин заявил, что отпустил на свободу первую партию преступников, набранных для войны в Украине с мест заключения, с них также сняты все судимости. Он сказал, что общество должно относиться к ним "с уважением".

Он утверждает, что многим из сидевших в лагерях оставались до выхода на свободу считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".

Главарь ППК "Вагнер" также отметился новой порцией бреда на встрече с ранеными "вагнеровцами", которых отправил умирать в Украину. Он заявил, что потеря конечностей и зрения не повод уезжать домой.

"То, что они остались без ног, без рук, без зрения – это не значит, что нужно нарушать закон, нужно ехать домой. Те, кто может вернуться к нам, вернутся к нам и будут на разных должностях, на которых не нужна нога. Саппером пойдет, если еще одна мина взорвется, то железяку оторвет, а новую приварим", – заявил повар Путина.

Также он намекнул, что на войну в Украину должны были отправить "студентов из Подмосковья или симпатичных ребят, которые ходят на дискотеку в России".

Переполненные телами вагнеровцев подвалы под Бахмутом.