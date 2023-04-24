Пригожин заинтересован в поражении России: что на это указывает

Евгений Пригожин возмущен крайне плохими делами российской армии на фронте. В своем очередном видео он рассказал, как просил у руководителей Кремля мобилизованных и зеков, чтобы получить хоть какое-то преимущество. Чтобы стыдно не было и объяснить народу для чего эта так называемая "СВО" – подчеркнул аргументы глава ЧВК "Вагнера". Это типичное поведение человека, рвущегося к власти.

Об этом в стриме 24 Канала сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он рассказал, каким образом российский потребитель реагирует на подобные заявления.

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Хочет власти

Публицист считает, что Пригожин рвется к власти. Он заинтересован в поражении России и хочет сейчас зафиксировать свою позицию.

"У него сложился образ героического бойца, который "почти взял Бахмут". А предатели в российском генштабе ему помешали", – отметил он месседж Пригожина.

При этом бывший повар Путина негативно настроен против так называемой российской элиты, что тоже отметил в своих словах.

Андрей Пионтковский о действиях Пригожина: смотреть видео

Поддержка Пригожина

Такие заявления нашли своих поклонников. Эксперт отметил некоторых пропагандистов, которые не поскупились на слова, выражая собственное мнение по поводу истинного положения вещей в России.

"Этот ролик получил положительные отзывы у так называемых военкоров. Российские журналисты поддерживают Пригожина, мол Россия не знает, что делать с мобилизованными, "наверх идут" фальшивые доклады. Пишут, что нужно не что-то менять в "военном колхозе", а полностью его перетряхивать. Военно-политические суды – вот такие настроения в России", – проанализировал Пионтковский.

Он добавил, что заявления Пригожина иллюстрируют настоящие настроения среди россиян. И более удобного психологического момента для контрнаступления Украины нет.

Деятельность Пригожина: последнее