Почему Пригожин заявил о выводе войск из Бахмута: Ступак предположил возможные действия Кремля

Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что якобы может вывести своих наемников из Бахмутского направления и отдать позиции минобороны России. Все, мол, из-за "отсутствия боеприпасов". Но глава ЧВК "Вагнер" не подвержен артистизму.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он считает, что Пригожин "очень прагматичен" и "достаточно прямой".

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"Все, что он думает, он излагает либо визуально, либо в аудиодорожках, либо в письменном виде. Я уверен, что так оно и есть, вот что он заявляет", – предположил Ступак.

Что может сделать Кремль

Пока Евгений Пригожин разбрасывается эпатажными заявлениями, в Бахмуте идут ожесточенные бои. По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, главарь наемников делает все, чтобы привлечь к себе внимание. В то же время жалобы главы ЧВК "Вагнер" не означает, что вагнеровцы не атакуют. Между тем, в украинской разведке считают, что такие заявления связаны с тем, что наемники не смогут взять Бахмут до 9 мая.

В настоящее время, бывший сотрудник СБУ уверен, что у Кремля есть два варианта. Первый – пойти на все уступки Пригожину.

"Сказать так: "Шойгу, дай ему все, что нужно. Дай ему танки, дай ему артиллерию, дай ему авианосцы, пусть он будет там. В таком случае Кремль проигрывает дважды", – заявил он.

Так, по мнению эксперта Украинского института будущего, он проигрывает лично Пригожину, ведь покажет, что он без него ничего не стоит. И во-вторых – ВСУ.

И все. Война будет проиграна. Если не пойдут на уступки Пригожина, то проигрывает один раз – исключительно Вооруженным силам Украины,

– сказал экссотрудник СБУ.

Он убежден, что в течение недели или десяти дней после выхода вагнеровцев из Бахмута украинские военные смогут вернуть львиную часть города.

"Достижения" российской армии

Ступак считает, что "достижения" вооруженных сил страны-агрессора в основном опираются на "достижениях" ЧВК "Вагнер". Ведь у наемников очень жесткая дисциплина.

"Кувалда Пригожина, расстрел за неповиновение, расстрел за оставление позиций. А российская армия этого дать не может, такой дисциплины. У них совковая дисциплина. "Равняйся, смирно, отставить. Упал, отжался". Все", – рассказал бывший сотрудник СБУ.

Поэтому самодисциплина сейчас и держит ситуацию в "равновесии".

"Выходят вагнеровцы – Бахмут автоматически в течение 7 – 10 дней отпадает от России", – предположил он.

Удастся ли шантажировать Кремль

Если ЧВК "Вагнер" все-таки оставляют в Бахмуте, дадут боеприпасы, то это будет означать, что Кремль пошел на шантаж.

Что Шойгу под давлением согласился все дать. И это заложит мину, тактический ядерный заряд под всю кремлевскую вертикаль. То есть один человек, бывший зэк, поставил в "позу Z" весь Кремль и лично Путина,

– заявил он.

Кремль, убежден Ступак, не может этого простить и допустить. И одновременно не может допустить выход вагнеровцев из Бахмута. Однако есть еще третий вариант.

"Рейдернуть ЧВК "Вагнер", отстранить от командования Пригожина, подчинить минобороны России, как это, в принципе, делается с другими частными военными компаниями. Назначить туда какого-нибудь нового командующего", – рассказал эксперт Украинского института будущего.

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Просто предупреждение

По мнению Ивана Ступака, от Пригожина постоянно идет поток ненависти.

"Шойгу, Герасимов, вы там такие-сякие, дайте боеприпасов". Там – полное молчание. Они постоянно рапортуют (вагнеровцы – 24 Канал), что "у нас ничего нет, у нас большие потери, и если вы до определенного периода не дадите, то мы выходим, оставляем эти позиции", – рассказал он.

Бывший сотрудник СБУ считает, что главарь наемников просто предупреждает, почему именно он будет выходить.

"Чтобы его не выставили на посмешище, чтобы не выставили трусом, что он сбежал с позиций. То есть он делает для себя основу для выхода и хочет сохранить свою карьеру, по крайней мере, в том, что от нее может остаться", – убежден он.

Зависть от минобороны

Эксперт Украинского института будущего считает, что чрезвычайно большой конфликт из-за того, что Пригожин прямо не подчиняется российскому военному командованию. Фактически, они "работают" вместе, но по факту, "повар Путина" делает все, что хочет.

"У него очень большая дисциплина. И это предмет больших завистей со стороны министерства обороны России", – рассказал Иван Ступак.

Он отметил, что когда заявление главы ЧВК "Вагнер" о том, что якобы минобороны страны-агрессорка не хочет, чтобы у вагнеровцев была "победа", является правдой. Мол, несколько месяцев назад Евгений Пригожин летал в Москву, чтобы убедить, что нужно оставлять Бахмут за вагнеровцами.

"А не "Вагнер" плюс минобороны. То есть все это – где-то большая основа, где-то маленькая, но закладывает большую мину, большую бомбу под всю кремлевскую вертикаль и всю ее власть", – пояснил экс-сотрудник СБУ.

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