Чтобы "управлять недвижимостью": Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в Могилевской области на территории Белоруссии зарегистрировал компанию. Она якобы должна заниматься "управлением недвижимостью".
В субботу 22 июля российские СМИ сообщили о регистрации фирмы Пригожиным еще 19 июля. Ее название "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".
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Компания за 80 долларов
Как пишут пропагандисты, эту информацию можно подтвердить благодаря данным Единого госреестра юрлиц и ИП минюста Беларуси. Уставный капитал компании – 200 белорусских рублей. Это около 80 долларов.
Фирму зарегистрировали в селе Мета Осиповичского района Могилевской области. Вероятно, именно там расположен лагерь, куда после мятежа в Россию приехали наемники ЧВК "Вагнера",
– написала одна из русских помоек.
Основным видом деятельности новой фирмы Пригожина якобы является "управление недвижимым имуществом". Ее владелец – российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".
Группа "Вагнера" перенесла штаб-квартиру
Следует сказать, что 21 июля Институт изучения войны опубликовал отчет, в котором, в частности, говорится, что ЧВК "Вагнера" временно перенесла свою штаб-квартиру из Молькино Краснодарского края России в Беларусь.
Работа "Вагнера" по передаче боевого опыта белорусским военным идет полным ходом. Неизвестно, как долго "временная" штаб-квартира ЧВК будет оставаться в Беларуси или куда ее перенесут в будущем,
– констатировали эксперты.
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Как вагнеровцы вообще оказались в Беларуси
- Вечером 23 июня главарь частной военной компании Пригожин объявил, что поднимает вооруженное восстание против военного руководства Кремля.
- Закончился этот мятеж менее чем через сутки подписанием между Пригожиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко соглашения.
- В этом документе как раз речь идет о том, что группа "Вагнера" должна передислоцироваться в Беларусь.
- Уже через несколько недель начали появляться кадры спутниковых снимков, на которых видны полевые лагеря вагнеровцев.