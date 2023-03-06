ВСУ хотят заблокировать вагнеровцев – нам п***ец: Пригожин жалуется из-за ситуации в Бахмуте

Пригожин не перестает жаловаться на ситуацию в Бахмуте. Он все еще надеется получить от минобороны боеприпасы. Более того, глава ЧВК "Вагнера" предусмотрел возможный дальнейший сценарий.

В одном из его спичей, который активно распространяется по сети, можно послушать чуть ли не плачи от Пригожина, передает 24 Канал. Если раньше он активно критиковал минобороны России, то сейчас вынужден едва ли не на коленях стоять, чтобы получить то, что нужно наемникам.

Читайте также Тихая генеральская месть: какой ныне статус у Пригожина и ЧВК "Вагнер" в России

Пригожин бьет тревогу

Он попытался разъяснить, какая ситуация у Бахмута. По словам Пригожина, ЧВК "Вагнера" блокируют город. И чтобы его разблокировать, нашим защитникам необходимо заблокировать самих наемников. По словам "повара Путина", для этого ВСУ уже создала ряд группировок, действующих в Славянске, Северске, Часовом Яру и Константиновке.

ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Бахмут, необходимо заблокировать ЧВК "Вагнера". И получится "пирожок". Начинка – окруженные нами части ВСУ. В случае, конечно же, если полное окружение будет Бахмута, а оболочка – ЧВК "Вагнера",

– констатирует он.

Продолжает просить боеприпасы

Этим мотивационным спичем Пригожин попытался еще раз достучаться до высшего военного командования. Но оно больше не считает его авторитетным и с ним не считается. Итак, он буквально заскулил, что "стучит во все двери, бьет тревогу с боеприпасами и подкреплением". По его словам, наемникам необходимо еще прикрыть фланги. Он призвал всех действовать слаженно, без амбиций. Это позволит заблокировать ВСУ.

Если нет, значит, всем будет п***ец. Вот, собственно, и ваш ответ,

– подчеркнул Пригожин.

Он отметил, что за Бахмут ВСУ будут бороться до последнего. Так что оккупантам тоже необходимо будет до последнего выполнять свою работу. И тут Пригожин снова стал жаловаться, что наемникам необходимо, чтобы с ними кто-нибудь взаимодействовал. Мол, весь мир собрался против ЧВК "Вагнера".

Пригожин набивает себе цену