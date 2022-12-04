Россияне грызутся – украинцам на радость: Пригожин жестко "проехался" по Рогозину
Что может быть лучше для украинцев, чем ссоры россиян и угрозы друг другу? Разве что смерть Путина. Такие инциденты в России еще больше ободряют и убеждают, что мы двигаемся к Победе.
Пригожин жестко оценил визит Рогозина в Донбасс
Так, бывший глава российского ВПК Дмитрий Рогозин "засветился" в натовской экипировке за миллион рублей в войне "против НАТО". Его появление на Донбассе очень не понравилось Евгению Пригожину, чьи наемники воюют в этом направлении. Последний жестко унизил забавного патриота.
Главное Обстрел Краматорска, Шойгу прилетел в Беларусь: хронология 283 дня войны
Повар Путина отреагировал на цирковое выступление Рогозина, приехавшего на фронт в натовской форме.
Считаю, что такого рода поездки совершенно бесполезны и ни к чему положительному не приводят. Думаю, что если бы он попытался с кем-то из вагнеровцев встретиться, то его вряд ли бы приняли,
– заявил Пригожин.
По его словам, Рогозину в буквальном смысле повезло, что он не пересекся и не попал в поле зрения вагнеровцев. Ведь при таких обстоятельствах ему, в экипировке НАТО, вряд ли бы удалось вернуться с оккупированных территорий живым. Его бы оперативно ликвидировали.
Он добавил, что такого человека отправили бы в пластиковом мешке для опознания.
Пригожин жестко оценил визит Рогозина на Донбасс / Фото из сети
Это очень забавно, когда приближенные Путина устраивают грызню между собой в борьбе за привилегии от хозяина. Вероятно, на них еще и влияют цифры потерь, которые российская армия несет на поле боя – их солдат отправляют домой в черных пакетах для опознания.
Потери врага по состоянию на 3 декабря
Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 3 декабря уже уничтожили около 90 600 оккупантов, только за минувшие сутки – 510. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2 917 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;
- РСЗО – 395 единиц;
- средств ПВО – 210 единиц;
- самолетов – 280 единиц;
- вертолетов – 263 (+1) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;
- крылатых ракет – 531 единица;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;
- специальной техники – 163 единицы.
В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.