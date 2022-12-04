Россияне грызутся – украинцам на радость: Пригожин жестко "проехался" по Рогозину

4 декабря 2022, 00:42
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Что может быть лучше для украинцев, чем ссоры россиян и угрозы друг другу? Разве что смерть Путина. Такие инциденты в России еще больше ободряют и убеждают, что мы двигаемся к Победе.

Пригожин жестко оценил визит Рогозина в Донбасс

Так, бывший глава российского ВПК Дмитрий Рогозин "засветился" в натовской экипировке за миллион рублей в войне "против НАТО". Его появление на Донбассе очень не понравилось Евгению Пригожину, чьи наемники воюют в этом направлении. Последний жестко унизил забавного патриота.

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Повар Путина отреагировал на цирковое выступление Рогозина, приехавшего на фронт в натовской форме.

Считаю, что такого рода поездки совершенно бесполезны и ни к чему положительному не приводят. Думаю, что если бы он попытался с кем-то из вагнеровцев встретиться, то его вряд ли бы приняли,
– заявил Пригожин.  

По его словам, Рогозину в буквальном смысле повезло, что он не пересекся и не попал в поле зрения вагнеровцев. Ведь при таких обстоятельствах ему, в экипировке НАТО, вряд ли бы удалось вернуться с оккупированных территорий живым. Его бы оперативно ликвидировали.

Он добавил, что такого человека отправили бы в пластиковом мешке для опознания.


Пригожин жестко оценил визит Рогозина на Донбасс / Фото из сети

Это очень забавно, когда приближенные Путина устраивают грызню между собой в борьбе за привилегии от хозяина. Вероятно, на них еще и влияют цифры потерь, которые российская армия несет на поле боя – их солдат отправляют домой в черных пакетах для опознания.

Потери врага по состоянию на 3 декабря

Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 3 декабря уже уничтожили около 90 600 оккупантов, только за минувшие сутки – 510. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

  • танков – 2 917 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;
  • артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;
  • РСЗО – 395 единиц;
  • средств ПВО – 210 единиц;
  • самолетов – 280 единиц;
  • вертолетов – 263 (+1) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;
  • крылатых ракет – 531 единица;
  • кораблей/катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;
  • специальной техники – 163 единицы.

В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

Автор: Марта Касіянчук