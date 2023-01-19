Играют роль публичных страшилок: как Путин использует Пригожина и Кадырова

Сегодня Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров играют роль публичных страшилок. Это делается для того, чтобы люди думали, что пусть у власти останется Владимир Путин, чтобы не пришло "это".

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил публицист, обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. По его словам, люди, которых это пугает, есть и на Западе, и в России.

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"Сегодня эти персонажи играют роль публичных чудовищ. Раньше это был Кадыров, сейчас первое место занял Пригожин. Зачем? Чтобы всевозможные паникующие люди на Западе и в России подумали, что если "вот это" придет к власти, то лучше уж Путин", – объяснил Эггерт.

Есть разрешение от Кремля

По мнению публициста, Пригожин не мог бы проводить вербовку вагнеровцев без содействия со стороны государства и без всей инфраструктуры, позволяющей доставлять всех этих "кувалдоносцев" на фронт. Логистика происходит путём действий русской армии и железной дороги.

Это операция, в которой вагнеровцы сильно зависят от поддержки российской армии и, по-видимому, спецслужб. Они неотъемлемая часть этой системы,

– заметил Эггерт.

Обозреватель DW считает, что появление Пригожина в публичной сфере является подтверждением от Кремля того, что политикой российского государства является привлечение наемников в масштабах, сравнимых с США. В Америке ЧВК не запрещены. Российское же законодательство формально запрещает привлечение наемников.

"Но этих наемников сейчас не то что нанимают, о них складывают баллады, их прячут под объективы федерального телевидения, их семьям предоставляют льготы. Или говорят, что предоставляют, потому что не нужно забывать о коррупции и воровстве", - обратил внимание Константин Эггерт .

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"Мина" под режимом

По мнению Эггера, легитимизация наемников – это "мина", заложенная под путинский режим. ФСБшники должны понимать, что Путин этим "взорвал" ту идею, которую в свое время консолидировали Империя, СССР, Ельцин и даже он сам когда-то – это то, что монополия на оружие и насилие должны оставаться в руках государства.

"У граждан должно быть максимум охотничье оружие, и они должны с ним ходить на косуль. А сегодня в эфирах раздаются панегирики этим всем наемникам с достаточно серьезным оружием. Это размывает представление, которое государство создавало несколько веков", – уверен обозреватель DW.

Он считает, что это рано или поздно ударит по Путину.

Любой условный Иван Петрович смотрит и говорит: "Он тот уехал на фронт, о нем сказали, что он замечательный, а он бывший преступник. Ему дали оружие, значит и оружие в руках населения – это нормально. И вообще любое насилие – это нормальная штука для всех ",

– объяснил Эггер.

Публицист уверен, что последствия публичной "пригожинщины" обязательно будут. И многие представители режима будут напуганы тем, что они сами создали.

Чего ждать от Пригожина?