Играют роль публичных страшилок: как Путин использует Пригожина и Кадырова
Сегодня Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров играют роль публичных страшилок. Это делается для того, чтобы люди думали, что пусть у власти останется Владимир Путин, чтобы не пришло "это".
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил публицист, обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. По его словам, люди, которых это пугает, есть и на Западе, и в России.
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"Сегодня эти персонажи играют роль публичных чудовищ. Раньше это был Кадыров, сейчас первое место занял Пригожин. Зачем? Чтобы всевозможные паникующие люди на Западе и в России подумали, что если "вот это" придет к власти, то лучше уж Путин", – объяснил Эггерт.
Есть разрешение от Кремля
По мнению публициста, Пригожин не мог бы проводить вербовку вагнеровцев без содействия со стороны государства и без всей инфраструктуры, позволяющей доставлять всех этих "кувалдоносцев" на фронт. Логистика происходит путём действий русской армии и железной дороги.
Это операция, в которой вагнеровцы сильно зависят от поддержки российской армии и, по-видимому, спецслужб. Они неотъемлемая часть этой системы,
– заметил Эггерт.
Обозреватель DW считает, что появление Пригожина в публичной сфере является подтверждением от Кремля того, что политикой российского государства является привлечение наемников в масштабах, сравнимых с США. В Америке ЧВК не запрещены. Российское же законодательство формально запрещает привлечение наемников.
"Но этих наемников сейчас не то что нанимают, о них складывают баллады, их прячут под объективы федерального телевидения, их семьям предоставляют льготы. Или говорят, что предоставляют, потому что не нужно забывать о коррупции и воровстве", - обратил внимание Константин Эггерт .
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"Мина" под режимом
По мнению Эггера, легитимизация наемников – это "мина", заложенная под путинский режим. ФСБшники должны понимать, что Путин этим "взорвал" ту идею, которую в свое время консолидировали Империя, СССР, Ельцин и даже он сам когда-то – это то, что монополия на оружие и насилие должны оставаться в руках государства.
"У граждан должно быть максимум охотничье оружие, и они должны с ним ходить на косуль. А сегодня в эфирах раздаются панегирики этим всем наемникам с достаточно серьезным оружием. Это размывает представление, которое государство создавало несколько веков", – уверен обозреватель DW.
Он считает, что это рано или поздно ударит по Путину.
Любой условный Иван Петрович смотрит и говорит: "Он тот уехал на фронт, о нем сказали, что он замечательный, а он бывший преступник. Ему дали оружие, значит и оружие в руках населения – это нормально. И вообще любое насилие – это нормальная штука для всех ",
– объяснил Эггер.
Публицист уверен, что последствия публичной "пригожинщины" обязательно будут. И многие представители режима будут напуганы тем, что они сами создали.
Чего ждать от Пригожина?
- Евгений Пригожин призвал закрыть доступ к You-Tube в России. По мнению оппозиционного политика Геннадия Гудков а это связано с тем, что YouTube и другие площадки в сети работают не на Путина, а против него. Он сравнил Пригожина с хозяином дома, в одной из комнат которого появилась плесень. И тот, вместо того чтобы избавиться от нее, решает разрушить весь дом.
- Также владелец ПИК "Вагнер" заявил, что в администрации президента России есть предатели и бросил очередное обвинение в сторону минобороны России. Согласно статье ISW, это означает то, что Пригожин чувствует свою полную безнаказанность.
- Пресс-секретарь президента России Песков решил косвенно обвинить Пригожина в преднамеренном освещении конфликта между минобороны и ЧВК "Вагнера" в российском информационном пространстве. Главарь вагнеровцев ответил на заявление спикера Путина, заявив, что "у него нет причин не доверять Пескову". Он не опроверг слухи о конфликте внутри Кремля, а наоборот, решил продолжать их подпитывать.