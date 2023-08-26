Путин открыл "Ящик Пандоры": какие неприятные долгосрочные последствия от смерти Пригожина

Гибель Евгения Пригожина при странных обстоятельствах может указывать на причастность к этому Владимиру Путину. Последствия, которые будут ждать Россию после инцидента, могут стать для диктатора совсем не такими, как хотелось.

В политической жизни России уже долгое время наблюдается достаточно напряженная ситуация. Однако после смерти Пригожина все может только ухудшиться. Подробнее о последствиях 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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Что ждет Россию после смерти Пригожина

Многие версии о гибели Евгения Пригожина сходятся на Владимире Путине. Мол, ровно через два месяца после мятежа диктатор все же захотел отомстить его руководителю. Однако такое решение для Путина может обернуться катастрофой.

"Ящик Пандоры, на дне которого, согласно мифу, оставалась надежда, открылась. Ее открыл Путин, начало выходить зло в России. Но в конце есть надежда, не кажущаяся, а реальная", – отметил Валерий Клочок.

Таким образом, Владимир Путин сделал сам для себя довольно невыгодную вещь. Для убийства Пригожина он использовал Министерство обороны, ведь по одной из главных версий, частный самолет сбил российский ПВО. Путин показал первым людям в России, что попытки использования условного "Пригожина" в собственных целях – будут разбиваться вдребезги. Чуть ли не буквально.

Среди этих людей, в частности, Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, и Сергей Шойгу, министр обороны. Сейчас это два человека, борющихся за получение больших властных полномочий. Особенно Шойгу, уже давно в должности, имеет гораздо большие амбиции.

Есть и другие кандидаты, желающие контролировать финансовые потоки. Можно провести аналогию с провалом зернового соглашения для России. С Китаем, Турцией договаривался тот же Патрушев с сыном (Дмитрий Патрушев – 24 Канал). Это были большие деньги, но "краник закрутили" и не дают им пользоваться,

– отметил Клочок.

Политическая борьба в России продолжается. Сложно сказать, когда она достигнет кульминации. Впрочем, такие действия Путина лишь побуждают силовиков к наработкам более дерзких методов достижения своих целей. Никто из них не забудет свои миллионные финансовые потоки. Это будет провоцировать очень интересные процессы в России.

Валерий Клочок о последствиях гибели Пригожина: смотрите видео

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