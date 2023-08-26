У політичному житті Росії вже довгий час спостерігається доволі напружена ситуація. Однак після смерті Пригожина усе може лише погіршитись. Детальніше про наслідки 24 Каналу розповів Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Що чекає на Росію після смерті Пригожина

Багато версій про загибель Євгєнія Пригожина сходяться на Владімірі Путіні. Мовляв, рівно через два місяці після заколоту диктатор все ж захотів помститись його очільнику. Однак таке рішення для Путіна може обернутись катастрофою.

"Скринька Пандори, на дні якої, згідно з міфом, залишалась надія, відкрилась. Її відкрив Путін, почало виходити зло в Росії. Але в кінці є надія, не удавана, а реальна", – зауважив Валерій Клочок.

У такий спосіб Владімір Путін зробив сам для себе доволі невигідну річ. Для вбивства Пригожина він використав Міністерство оборони, адже за однією з головних версій, приватний літак збила російська ППО. Тож Путін показав першим людям у Росії, що спроби використання умовного "Пригожина" у власних цілях – розбиватимуться вщент. Ледь не буквально.

Серед цих людей, зокрема, Ніколай Патрушев, секретар Ради безпеки Росії, та Сєргєй Шойгу, міністр оборони. Зараз це дві особи, які борються за отримання більших владних повноважень. Особливо Шойгу, який вже давно на посаді, має значно більші амбіції.

Є й інші кандидати, які хочуть контролювати фінансові потоки. Можна провести аналогію із провалом зернової угоди для Росії. З Китаєм, Туреччиною домовлявся той же Патрушев з сином (Дмітрій Патрушев – 24 Канал). Це були великі гроші, але "краник закрутили" і не дають ним користуватись,

– зазначив Клочок.

Політична боротьба в Росії триває. Складно сказати, коли вона досягне кульмінації. Втім такі дії Путіна лише спонукають силовиків до напрацювань зухваліших методів досягнення своїх цілей. Ніхто з них не забуде про свої мільйонні фінансові потоки. Це відповідно провокуватиме дуже цікаві процеси у Росії.

Валерій Клочок про наслідки загибелі Пригожина: дивіться відео

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