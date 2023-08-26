"Схиблений" на конспірації своїх авіаперельотів, Пригожин останнім часом був змушений відмовитися від своєї звички. Про це подбали у Кремлі, пишуть у російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Був "параноїком"

Вочевидь, засновник ПВК "Вагнер" чудово розумів, що він – ласа ціль для багатьох "недругів". Тому, користуючись підтримкою Кремля, він дозволяв собі нечувані заходи конспірації. Так, Пригожин ніколи не пересувався одним і тим самим літаком. За час подорожі, скажімо, з точки А у точку Б, він міг змінювати кілька літаків.

Крім того, небіжчик змушував пілотів постійно змінювати маршрути, заплутувати їх у такий спосіб, аби неможливо було вгадати, де саме він планує приземлитися. Також Пригожин наказував знищувати після кожного польоту список людей, що перебували на борту. Такий привілей політик мав навіть певний час після заколоту.

Втім, останніми тижнями все змінилося.

Блату настав кінець

У Пригожина відібрали статус "віп". Незадовго до катастрофи Росавіація та низка інших служб заборонили літакам Пригожина міняти маршрути. Тепер він мав літати за наперед визначеним напрямом. До того ж покійнику вже більше не дозволяли знищувати відомості про пасажирів його літаків.

Фатальна зустріч

За добу до падіння літака ватажок вагнерівців міг побувати на прийомі у кремлівського диктатора. Пригожин планував вилетіти з Москви до Санкт-Петербурга ще 22 серпня ввечері, однак в останню мить рейс скасували, мовляв, це сталося через зустріч із Путіним.

Прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков цю інформацію заперечив. Однак, нагадаємо, що Пєсков не вперше бреше. Колись він також спростовував зустріч Пригожина та Путіна у Кремлі після заколоту вагнерівців. Однак її згодом підтвердив сам російський диктатор.

На борту літака було фото Путіна

У мережі з'явилося ще одне відео з бізнес-джетом Пригожина Embraer-135, що падає.

"Приземлення" Пригожина: нове відео

Також телеграм-канал опублікував фото зсередини літак Пригожина за сім годин до катастрофи. Там видно фото Путіна в шоломі льотчика і добірку книг про стрілецьку зброю.

З Путіним на борту / Фото російський телеграм-канал

Російські силовики все ще шукають "чорний ящик" з розбитого літака. Його могли знайти і забрати найманці "Вагнера".

Пригожин загинув