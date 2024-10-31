Вопиющие нарушения: в детском приюте Львовской ОГА детей помещали в изолятор в качестве наказания

В приюте, который подчиняется Львовской ОГА, обнаружили вопиющие нарушения прав ребенка. Например, в заведении воспитанников помещают в изолятор в качестве наказания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Нарушения в приюте Службы по делам детей Львовской ОГА

Дмитрий Лубинец указал, что мониторинговый визит в детский приют Службы по делам детей Львовской ОГА происходил по его поручению неделю назад. Коллеги омбудсмена совместно с представителями общественных организаций обнаружили, что детей там помещают в изолятор как наказание.

Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Администрация заведения объяснила это тем, что дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу. Однако без круглосуточного надзора несовершеннолетних оставлять там за закрытыми дверями недопустимо, – сообщил Уполномоченный по правам человека.

Кроме этого, немало детей находятся в приюте сверх установленного срока – 90 дней. Некоторые живут там уже два года. Также во время визита установили, что:

врачи приюта осуществляют медицинскую практику без лицензии, что является грубым нарушением

службы по делам детей Львовской и Запорожской ОГА (откуда переместили детей со статусом ВПЛ) не демонстрируют никакой заинтересованности в координации своих действий в пользу детей;

реформа деинституциализации игнорируется: только 4 ребенка из 44-х, покинувших приют в 2023 году, попали в патронатные семьи. Другие же дети направлены в институциональные учреждения, а не в семьи.

Фото из приюта Службы по делам детей Львовской ОГА / фото омбудсмен

Отчет о выявленных нарушениях уже получили соответствующие государственные органы. Также Лубинец внес представление по Львовской и Запорожской ОВА, которые предусматривают, что выявленные нарушения устранят в течение месяца.