Ищут селяне, полиция и спасатели: на Прикарпатье пропал мальчик – фото

На Ивано-Франковщине разыскивают 11-летнего Василия Досяка. Он ушел из дома в обед 28 июля и с тех пор его никто не видел.

Искали целую ночь

Вася живет в селе Старые Куты Косовского района. Он вышел из дома около 13:00 28 июля.

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Мальчика искали целую ночь, пишет "Галка". К поискам привлекли 30 полицейских, 20 местных жителей и 5 спасателей. По состоянию на утро 29 июля ребенка все еще не нашли.

Приметы Василия

Рост 110 сантиметров,

худощавого телосложения,

волосы короткие русые,

был одет в шорты коричневого цвета и белую футболку с полосами.

На Харьковщине нашли мертвую девочку

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить на горячую линию "101" или по номерам телефона: 0342790323, 0980155424.

Поиски 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине завершились трагически. Девочка пошла гулять по 28 июля в Старом Салтове, а уже в полночь 29 июля ее нашли мертвой в заброшенном доме.

По данным правоохранителей, к убийству причастен 13-летний местный житель.