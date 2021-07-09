На Прикарпатье за сутки змеи покусали 3 детей: они в реанимации в тяжелом состоянии

В Ивано-Франковской области в течение 8 июля от укуса змей пострадали 3 несовершеннолетних. Дети находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в управлении гражданской защиты ОГА. Там подробнее рассказали о каждом из случаев укуса змеи. Все пострадавшие находятся в реанимации.

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Что известно о пострадавших детях

Вечером в Коломыйскую детскую больницу привезли 16-летнего жителя села Казанов Коломыйского района. У него был анафилактический шок вследствие укуса змеи. Парня срочно госпитализировали в областную больницу.

В эту же больницу 8 июля доставили 12-летнюю девочку, родом из Кривого Рога. Змея укусила ее в правую руку в селе Осмолода, что на Прикарпатье.

Примерно в 22:00 часов в областную клиническую больницу госпитализировали 16-летнего парня. Змея укусила его на детской площадке – в 12:30 в селе Кинчаки.



Как уберечься от укуса змей / Инфографика ЛОГА

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