На Прикарпатье авто упало в пропасть и въехало в дом

В Косовском районе на Рождество, 7 января, произошло ДТП. Авто съехало с проезжей части дороги в обрыв и врезалось в жилой дом.

Спасатели помогли выбраться из машины женщине и передали ее медикам. Также они оперативно отключили газобаллонное оборудование и аккумулятор в авто.

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Причины аварии

46-летний водитель машины был трезвым, вместе с ним ехала еще 45-летняя женщина. По его словам, он не справился с управлением, поэтому и въехал в дом.

На Рождество на Прикарпатье авто въехало в дом / Фото ГСЧС

Водителя и пассажирку забрали в больницу, их жизни угрозы нет. В доме на момент столкновения был мужчина. Он сидел в другой комнате, поэтому не пострадал.

Водитель уверяет, что не справился с управлением / Фото ГСЧС

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