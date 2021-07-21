На Прикарпатье микроавтобус попал в ДТП: среди пострадавших – 6 детей
Источник:полиция Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии пострадали 8 человек, среди них есть дети.
Авария произошла 21 июля в 12:35 в поселке Делятин. Водитель микроавтобуса не смог справиться с управлением и столкнулся с грузовиком.
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Как произошла авария
Правоохранители выяснили, что 40-летний житель Житомирщины ехал в направлении города Мукачево. Он был за рулем автомобиля Volkswagen Transporter. Когда мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра. Из-за этого столкнулся с грузовиком DAF.
Авария произошла в Делятине, что на Прикарпатье / Фото Нацполиции
В микроавтобусе находились 8 человек / Фото Нацполиции
Что известно о пострадавших
- Пострадали водитель микроавтобуса и 7 пассажиров. Среди них взрослый человек в возрасте 38 лет.
- А также 6 детей в возрасте 17, 15, 13, 11 (двое) и 8 лет. Все они являются жителями Житомирщины.
- 26-летний житель Надвирнянщины, который управлял грузовиком DAF, не пострадал.
- Степень тяжести телесных повреждений, которые получили потерпевшие, еще устанавливается.